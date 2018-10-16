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4 üniversitede FETÖ/PDY Operasyonu: 20 gözaltı

4 üniversitede FETÖ/PDY Operasyonu: 20 gözaltı

İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin üniversite yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 üniversitede görev yapan ve aralarında KHK ile ihraç edilenlerin de bulunduğu 37 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

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Eklenme Tarihi: 16-10-2018 16:33 - Güncelleme: 16-10-2018 16:33

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 12 Ekim'de İstanbul merkezli, Sakarya ve Gaziantep'in de aralarında bulunduğu illerde yapılan operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

23'Ü AKTİF GÖREVDE
Gözaltına alınanların İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gelişim Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevli akademik, idari ve kamu işçisi olarak görev yaptığı belirtildi. Bu kişilerden 14'ünün KHK ile ihraç edilmiş 23'ünün ise halen görevde oldukları belirlendi.

TÜMÜ BYLOCK KULLANICISI
Şüphelilerin tamamının örgütün şifreli haberleşme programı 'Bylock' kullanıcısı oldukları da tespit edildi. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 18 kişi ise Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. 17 kişiyi arama çalışması devam ediyor.


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Kaynak : DHA

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  • Misafir 16 Ekim 2018 20:23 Bizim istihbarat Tayyip Erdogan aleyhine yazilan sosyal medyayi takip ediyor...

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