4 şubat okullar açılıyor mu yarın okul ilkokul/liseler açık mı?

18 Ocak'ta milyonlarca öğrenci ve öğretmen için heyecanlı bir gün oldu. 2018-2019 eğitim yılının ilk yarısı sona erdi ve öğrenciler karnelerini alıp 16 günlük yarıyıl tatiline çıktı. Peki yarıyıl tatili yani 15 tatil ne zaman bitecek geri sayım kaç gün kaldı. Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Öğrenciler yarıyıl tatiline bugün yani 18 Ocak cuma günü çıkacak. 16 günlük sömestr tatili 4 Şubat pazartesi günü bitecek. Sene sonu yaz tatili de 14 Haziran'da başlayacak.

Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019 - 1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılıyor. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayıp 14 Haziran 2019 Cuma sona erecek.

YAZ TATİLİ KISALACAK MI: Avrupa'da eğitim süresinin ortalama 200 gün olduğuna dikkat çeken Ziya Selçuk, "Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalaması 200 okul günü. Bizde 180 iş günü var. Japonya’da 220 gün. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 iş günü olabilir. Türkiye’nin yüzde 90’ı tarım toplumuyken yazın 3 aylık boşluğu bırakmışlar çünkü tarım yapılıyor. İş tersine dönmüş yüzde 80’i şehirleşmiş ama bu takvim yine aynı kalmış temel çıkmaz bu. Değişebilir. Şu anda 180 iş gününü hemen artırmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapısal olarak bir iyileştirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iş günü Avrupa’daki gibi 200 gün olabilir." dedi.