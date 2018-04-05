4 Nisan dizi reytingleri Sen Anlat Karadeniz mi Diriliş Ertuğrul mu?

Televiyonun en merak edilen rekabeti Sen Anlat Karadeniz ve Diriliş Ertuğrul arasında. Çarşamba akşamlarının ekran rehberi şöyle; TRT 1 ekranlarının kült dizisi Diriliş Ertuğrul, ATV'nin son zamanlardaki bombası Sen Anlat Karadeniz, FOX TV'nin fenomen yarışma programı Yaparsın Aşkım, Can Bonomo, Armağan Çağlayan, Deniz Seki ve Bülent Ersoy'lu Popstar 2018 ve Star TV ekranlarında büyük hüsran yaşayan Börü... 4 Nisan 2018 Çarşamba akşamı reytinglerinde kim galip geldi? 4 Nisan 2018 Çarşamba, AB ve ABC reyting sonuçları ne? Gelin 4 Nisan 2018 Çarşamba akşamı televizyonda neler olmuş birlikte bakalım. İşte 4 Nisan 2018 Çarşamba reyting sonuçları...
14 Mart 2018 Çarşamba Total reyting sonuçlarının zirvesinde Sen Anlat Karadeniz var. AB ve ABC reyting sonuçlarında ise zirve Diriliş Ertuğrul'un. Listenin geri kalanında durum ne? Beraber bakalım!
4 Nisan Çarşamba günü reyting sonuçları belli oldu. Total'de ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 33.63 share ile zirveyi kaptı. İkinci sırada 31.27 share ile TRT 1'de ekrana gelen Diriliş Ertuğrul yer alırken, üçüncü sırada ise 25.09 share ile Sen Anlat Karadeniz (ÖZET) yer aldı.
AB grubunda ise 39.24 share ile Diriliş Ertuğrul zirvede yer aldı. İkinci sırada 22.04 share ile Sen Anlat Karadeniz yer alırken, üçüncü sırada ise 21.1 share ile Diriliş Ertuğrul (ÖZET) yer aldı. Diriliş Ertuğrul ABC grubunda da 35.15 share ile zirvede yer alırken, ikinci sırada Sen Anlat Karadeniz, üçüncü sırada ise Diriliş Ertuğrul (ÖZET) yer aldı.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER