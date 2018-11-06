4 milyon lira ödülle aranan Kırmızı Liste'deki terörist öldürüldü

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Aranan Teröristler Listesi'nde 'Kırmızı Kategori'de 4 milyon TL ödülle aranan Masiro kod adlı PKK'lı terörist Bedirhan Abo'nun Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde düzenlenen operasyonla öldürüldüğünü açıkladı. Bakanlık'tan yapılan son dakika açıklamada şöyle denildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında, 31 Ekim 2018 günü Cudi Dağı Helenapir Tepe kırsalında tespit edilen bir grup terörist hava destekli operasyonla etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlar listesinde 4 Milyon TL ödülle "Kırmızı Kategori"de yer alan sözde Botan saha sorumlusu Masiro kod adlı Bedirhan Abo olduğu tespit edilmiștir."