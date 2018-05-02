4 metrelik pitonu evladı gibi seviyor

Albino cinsi 'Paşa' isimli pitonuyla Adıyaman sokaklarında gezen sirk sanatçısı Ali Turan’ı gören vatandaşlar gözlerine inanamıyor. Sürekli omzunda taşıdığı 4 metre uzunluğunda ve 9 yaşında olan pitonla her yere gittiğini söyleyen Turan, Paşa’nın hayatının bir parçası olduğunu, onu evladı gibi beslediğini vurguladı. 

Evinde beslediği pitonu 7 yaşındaki Can ve 9 yaşındaki Melek isimli çocuklarının da çok sevdiğini, çoğu zaman onunla oynadıklarını söyleyen Turan, hayvanlardan kimseye zarar gelmeyeceğini belirtti. Daha önceden evinde timsah beslediğini de kaydeden sirk sanatçısı Turan, Adıyaman’a sirk için geldiklerini ve hafta sonu Gölbaşı, Besni ve Kahta ilçesinde gösteriler yapacaklarını ifade etti. Paşa'yı çok sevdiğini, onun adeta canından bir parça olduğunu da belirten Turan, "Yavru döneminden itibaren benimle yaşıyor. Ben büyüttüm. Uysal bir hayvan korkulacak hiçbir yanı yok. Hayvandan düşman olmaz. Hem işimizin bir parçası hem de hayatımızın bir parçası. Bu hayatımızın artık bir parçası, çocuğum gibi büyüttüm, çocuğum gibi bakıyorum. Gördüğünüz gibi tertemiz, pırıl, pırıl. Her gün duşunu yapar, banyosunu yapar. Yattığı yeri, kafesi, kutusu, taşıma kapları sürekli temizdir. Evladım gibi. Bir yılandan evlat olmaz ama evlat gibi bir şey, devamlı yanımda hayatımın bir parçası” diye konuştu.

Sirk sanatçısı Ali Turan ve ekibi, 4 Mayıs Cuma günü Gölbaşı ilçesinde, 5 Mayıs Cumartesi günü Kahta’da, 6 Mayıs Pazar günü ise Besni ilçesinde gösteriler yapacak.

  • Güncel 02 Mayıs 2018 11:12
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN 4 metrelik pitonu evladı gibi seviyor videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro