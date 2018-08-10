4 kişinin öldüğü olayın görüntüleri ortaya çıktı!

MALATYA’da 20 Mart 2017 tarihinde Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi tarafında bulunan bir kafede yaşanan olayda, işletmeciler ve başka bir grup arasında çıkan silahlı çatışmada Burak Akpınar (21), Hakan Kaba (32), Erdinç Barutçu (23) ve kafe işletmecilerinden Serdar Ökten (41) hayatını kaybetmişti.

8 kişinin yargılandığı davada kararlar açıklanırken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde bazı müşterilerin çatışmanın ortasında kaldığı görülürken, yaşanan panik ve müşterilerin kafeden kaçtığı anlar da görüntülere yansıyor.

Bazı müşterilerinse yere yatarak masaların altına saklandıkları görülüyor.