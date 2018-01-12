4 kişi tarafından tecavüze uğradı 2 yıl sonra ise... Annesi yıkıldı!

4 kişi tarafından tecavüze uğradı 2 yıl sonra ise... Annesi yıkıldı!

Ergenlik dönemindeyken herkes o hissi yaşamıştır. Vücudunuz değişmektedir, kimliğinizi bulma telaşındasınızdır ve etrafınızdakilerin hakkınızda ne düşündüğü konusunda aşırı hassassınızdır. Bazıları ergenlik dönemine ait eğlenceli anıları hatırlarken bazıları da hatırlamak istemeyeceği şeyleri hatırlar. Özellikle bu dönemde okulda zorbalıkla karşılaşanlar olmuştur. Kanada’nın Darthmouth ilçesinde yaşayan Rehtaeh Parsons, 2011 yılındayken ve 15 yaşındayken arkadaşıyla beraber bir partiye gitti. Maalesef partide gerçekleşen trajediyi ömrü boyu unutamayacaktı.

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4 kişi tarafından tecavüze uğradı 2 yıl sonra ise... Annesi yıkıldı!

Rehtaeh o gece dört sınıf arkadaşı tarafından tecavüze uğradı. Daha da kötüsü tecavüz esnasında çekilen fotoğraf okulda yayıldı. Rehtaeh annesi Leah’ya hemen söyleyemedi. Birkaç gün sonra ise ağlayarak başına gelenleri anlattı. Leah kızını hemen hastaneye götürdü. Polis, tecavüzcüleri sorguya bile çekmedi. Hatta fotoğrafı kimin çektiğini bile araştırmadı. Kanıt yetersizliğinden bir yıl sonra takipsizlik kararı alındı.

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4 kişi tarafından tecavüze uğradı 2 yıl sonra ise... Annesi yıkıldı!

Bu sırada Rehtaeh’in hayatı kabusa dönmüştü. İnternette ve okulda onunla dalga geçildi ve kimse konuşmadı. Trajediye dair psikolojik izler nedeniyle her gün başına gelenleri hatırladı. Arkadaşları onunla birlikte olmak için mesaj atıyorlardı. Zavallı genç kız her günü atlatmak için elinden geleni yapıyordu. Rehtaeh’in annesi CBS’e “Hep uğraştılar. Arkadaşları sırtını çevirdi. İnsanlar dalga geçti. Yaptıkları psikolojik baskı hiç durmadı” dedi. Depresyona giren genç kız artık yaşamak istemiyordu.

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4 kişi tarafından tecavüze uğradı 2 yıl sonra ise... Annesi yıkıldı!

Genç kız 13 Mart 2013 tarihinde Facebook’ta şöyle bir gönderi paylaştı: “Her şeyin sonunda düşmanlarımızın sözlerini değil, dostlarımızın sessizliğini hatırlayacağız.” Tecavüze uğramasının 17 ay ardından Rehtaeh intihar etti. Annesi onu bulduğunda iş işten geçmişti. Hastaneye kaldırılan genç kız bitkisel hayata girdi. Birkaç gün sonra aile yaşam ünitesinin fişinin çekilmesi kararını aldı. Tecavüzden ötürü kimse ne göz altına alındı ne de tutuklandı. Yeterli delil olmadığı söylendi. Rehtaeh’in babası Glen Canning, olaya tepkisiz kalan okul yönetimi ve polis nedeniyle, kızının insanların onunla dalga geçmesinden değil hayal kırıklığından canına kıydığını belirtti.

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