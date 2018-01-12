4 kişi tarafından tecavüze uğradı 2 yıl sonra ise... Annesi yıkıldı!

Ergenlik dönemindeyken herkes o hissi yaşamıştır. Vücudunuz değişmektedir, kimliğinizi bulma telaşındasınızdır ve etrafınızdakilerin hakkınızda ne düşündüğü konusunda aşırı hassassınızdır. Bazıları ergenlik dönemine ait eğlenceli anıları hatırlarken bazıları da hatırlamak istemeyeceği şeyleri hatırlar. Özellikle bu dönemde okulda zorbalıkla karşılaşanlar olmuştur. Kanada’nın Darthmouth ilçesinde yaşayan Rehtaeh Parsons, 2011 yılındayken ve 15 yaşındayken arkadaşıyla beraber bir partiye gitti. Maalesef partide gerçekleşen trajediyi ömrü boyu unutamayacaktı.



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Rehtaeh o gece dört sınıf arkadaşı tarafından tecavüze uğradı. Daha da kötüsü tecavüz esnasında çekilen fotoğraf okulda yayıldı. Rehtaeh annesi Leah’ya hemen söyleyemedi. Birkaç gün sonra ise ağlayarak başına gelenleri anlattı. Leah kızını hemen hastaneye götürdü. Polis, tecavüzcüleri sorguya bile çekmedi. Hatta fotoğrafı kimin çektiğini bile araştırmadı. Kanıt yetersizliğinden bir yıl sonra takipsizlik kararı alındı.

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Bu sırada Rehtaeh’in hayatı kabusa dönmüştü. İnternette ve okulda onunla dalga geçildi ve kimse konuşmadı. Trajediye dair psikolojik izler nedeniyle her gün başına gelenleri hatırladı. Arkadaşları onunla birlikte olmak için mesaj atıyorlardı. Zavallı genç kız her günü atlatmak için elinden geleni yapıyordu. Rehtaeh’in annesi CBS’e “Hep uğraştılar. Arkadaşları sırtını çevirdi. İnsanlar dalga geçti. Yaptıkları psikolojik baskı hiç durmadı” dedi. Depresyona giren genç kız artık yaşamak istemiyordu. Twitter

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