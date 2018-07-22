4 kilo fasulye tam 360 bin liraya satıldı!

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve "Pazaryeri boncuğu" olarak satışa sunulan fasulyenin 4 kilogramı müzayede ile 360 bin liraya satıldı.

4 kilo fasulye tam 360 bin liraya satıldı!

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetiştirilen ve "Pazaryeri boncuğu" olarak satışa sunulan fasulyenin 4 kilogramı müzayede ile 360 bin liraya satıldı.

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4 kilo fasulye tam 360 bin liraya satıldı!

ESKİŞEHİR'DEKİ Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce yapılan araştırmaların ardından 2014 yılında tescil edilen ve o tarihten bu yana "Pazaryeri boncuğu" olarak satılan fasulye, İstanbul başta olmak üzere yakın il ve ilçelerden ilgi görüyor.

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4 kilo fasulye tam 360 bin liraya satıldı!

"Pazaryeri boncuğu"nda sözleşmeli ekim yapan üreticiler için Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda ilk ürün müzayedesi yapıldı. Müzayedeye, Vali Yardımcısı Mehmet Taşdöğen, Pazaryeri Kaymakamı Bayram Sağır, İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, "sözleşmeli tarım" modeli kapsamında çiftçilerle sözleşme imzalayan şirketin sahibi Ferhan Geylan, Üsküdar Üniversitesi Genç Beyinler Akademisi öğrencileri ve çiftçiler katıldı.

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4 kilo fasulye tam 360 bin liraya satıldı!

Törende konuşan Vali Yardımcısı Taşdöğen, Bilecik ve ilçelerinin tarım çeşitliliği bakımından çok zengin olduğunu belirterek, yetişen ürünlerin kaliteli olduğunu kaydetti. Belediye Başkanı Yalçın da Pazaryeri ilçesinde yetişen tescilli fasulyenin Türkiye'nin en lezzetli fasulyeleri arasında yer aldığını bildirdi.

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