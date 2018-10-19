4 Kadın Zamanı'nda Nilüfer için şok iddialar! Eşini yatakta basmıştı

NİLÜFER DE Mİ KOCASINI ALDATIYOR? O sırada programa telefonla bağlanan ve Nilüfer Hanımın komşusu olduğunu iddia eden Birsen Hanım, şoke eden açıklamalar yaptı. Nilüfer Hanımın da başka erkeklerle birlikte olduğunu ileri süren Birsen Hanım, "Buralarda Nilüfer'i tanımayan yok. Şimdi de Kanal D'de mi kendisini tanıtmaya çalışıyor?" diyerek Nilüfer Hanımın yalan söylediğini iddia etti. Nilüfer Hanım ise, "Ben Birsen diye birini tanımıyorum." diyerek iddiaları yalanladı.