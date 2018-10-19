4 Kadın Zamanı'nda Nilüfer için şok iddialar! Eşini yatakta basmıştı

Kanal D'deki 4 Kadın Zamanı programında, kocasının kedisini defalarca aldattığını dile getiren ve kumasıyla tanışma hikayesiyle herkesi şoke eden Nilüfer Pehlivan olayıyla ilgili yeni iddialar gündeme geldi. Canlı yayına bağlanan bir kadın, Nilüfer'in de kocasını aldattığını ileri sürdü.

4 Kadın Zamanı'nda Nilüfer için şok iddialar! Eşini yatakta basmıştı

Kanal D'deki '4 Kadın Zamanı' programında kocasının defalarca kendisini aldattığını hatta bir seferinde kocasını başka bir kadınla yatakta bastığını anlatan Nilüfer Pehlivan isimli kadın, bugün de canlı yayına katılarak boşanmak için yardım istedi. Fakat o sırada programa telefonla bağlanan ve Nilüfer'in komşusu olduğunu söyleyen Birsen Hanım'ın iddiaları herkesi şoke etti. İşte Nilüfer Pehlivan olayıyla ilgili son gelişmeler;

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4 Kadın Zamanı'nda Nilüfer için şok iddialar! Eşini yatakta basmıştı

15 yaşında kaçarak evlenen ve 19 yıllık evliliği boyunca eşinden sık sık dayak yediğini belirten Nilüfer Hanımın bugün ekrana gelen bölümde anlattıkları yine kan dondurdu. Nilüfer Hanım, eşiyle kumasının kendisini arabadan attıklarını ve eşinin bir kaç kez kendisini öldürmek istediğini söyledi.

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4 Kadın Zamanı'nda Nilüfer için şok iddialar! Eşini yatakta basmıştı

NİLÜFER DE Mİ KOCASINI ALDATIYOR? O sırada programa telefonla bağlanan ve Nilüfer Hanımın komşusu olduğunu iddia eden Birsen Hanım, şoke eden açıklamalar yaptı. Nilüfer Hanımın da başka erkeklerle birlikte olduğunu ileri süren Birsen Hanım, "Buralarda Nilüfer'i tanımayan yok. Şimdi de Kanal D'de mi kendisini tanıtmaya çalışıyor?" diyerek Nilüfer Hanımın yalan söylediğini iddia etti. Nilüfer Hanım ise, "Ben Birsen diye birini tanımıyorum." diyerek iddiaları yalanladı.

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4 Kadın Zamanı'nda Nilüfer için şok iddialar! Eşini yatakta basmıştı

Ardından yine Nilüfer Hanımın komşusu olduğunu söyleyen bir başka kadın daha yayına bağlandı. İsmini vermek istemeyen kadın, Nilüfer Hanımın doğru söylediğini vurguladı. Hatta bir seferinde Nilüfer Hanımın eşini birlikte takip ettiklerini de dile getirdi.

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