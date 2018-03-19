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4 hostes, 2 pilot! Grup cinsel ilişki görüntüleri ünlü şirkette skandala yol açtı

Madrid'de bir kareoke barda çekildiği iddia edilen görüntüler ortalığı karıştırdı. Çin'in en büyük sosyal medya platformu olan Weibo'da yayınlanan videoda, 4 kadın ve 2 erkek görünüyor. Görüntülerde yer alan kişilerin China Eastern Airlines'ta çalışan uçuş ekibi olduğu iddia edildi.

Skandal iddiaların ardından şirket yetkilileri, görüntülerdeki kişilerin kendi personelleri olmadığını ve görüntülerin Madrid'de değil Afrika'da çekildiği belirtildi.

China Eastern Airlines tarafından yapılan resmi açıklamada, olay görüntülerin maksatlı olarak paylaşıldığı ve şirketin itibarını zedelemek için karalama yapıldığı ifade edildi.

Yaşanan olaylar sonrasında görüntülerin Çin'de sansürlendi ve Weibo adlı sosyal paylaşım platformundan kaldırıldı. Görüntülerin Çin'de yasaklanmasına rağmen Twitter'da hızla yayıldığı iddia edildi. China Eastern Airlines, Çin'in Şanghay merkezli bir hava yolu şirketi olup 1988 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Şirket aynı zamanda dünyanın en büyük hava yolu ittifaklarından biri olan SkyTeam'in üyeleri arasında bulunuyor.

  • Güncel 19 Mart 2018 15:18
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