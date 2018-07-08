4 gündür haber alınamayan aileden acı haber! Kötü kokudan...

GAZİPAŞA'da oturan Nebi Yüksel, Osman Nuri Özen ile Hava ve Mustafa Özen çifti, 4 Temmuz Çarşamba günü, 07 UZ 569 plakalı ciple merkeze yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Karatepe Mahallesi'ne, ortak tanıdıkları olan bir kişiye taziyeye gitti. Ancak bu 4 kişiden bir daha haber alamayan yakınları, jandarmaya müracaat edip, kayıp başvurusunda bulundu.

YOĞUN KOKUDAN BULUNDULAR: İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan jandarma, kayıp 4 kişinin, çarşamba günü saat 16.30 sıralarında, Karatepe Mahallesi'nden ayrıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerinin yanı sıra Mustafa Özen'in akrabaları da kendi imkanlarıyla bölgede arama yaptı. Karatepe Köprüsü yakınlarından bugün saat 07.30 sıralarında gelen yoğun kokudan şüphelenilerek, aramalar buraya yoğunlaştırıldı.

300 METRELİK UÇURUMUN DİBİNDE BULUNDULAR: Aramalar sonunucu ormanlıktaki yaklaşık 300 metrelik uçurumda, hurdaya dönmüş cip bulundu. Havva- Mustafa Özen çiftinin cansız bedenleri cipin içinde, kaza sırasında araçtan fırladıkları belirlenen Nebi Yüksel ve Osman Nuri Özen'in cenazeleri de çevrede bulundu.

ALMANYA'DA YAŞIYORLARMIŞ: Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından jandarma, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Şefliği ekipleri cenazelerin çıkarılması için çalışma başlattı. Kaza sırasında cipi Mustafa Özen'in kullandığı belirtildi. Havva- Mustafa Özen çiftinin Almanya'da yaşadığı, zaman zaman Gazipaşa'ya geldikleri öğrenildi.

  • Güncel 08 Temmuz 2018 12:38
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN 4 gündür haber alınamayan aileden acı haber! Kötü kokudan... videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro