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4 FETÖ sanığı duruşma salonundan kaçtı mı? Valilikten açıklama

4 FETÖ sanığı duruşma salonundan kaçtı mı? Valilikten açıklama

Ankara Adliyesi'nde görülen bir FETÖ davasında haklarında tutuklama kararı çıkan 4 FETÖ sanığının duruşma salonundan kaçtığı iddia edilmişti. Ankara Valiliği açıklama yaparak firar haberini yalanladı.

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 12:11 - Güncelleme: 06-04-2018 12:38

Ankara Adliyesi'nde FETÖ davalarında duruşmaya katılan 4 tutuksuz sanığın mahkeme tarafından haklarında tutuklama kararı verilince duruşma salonundan kaçtığı iddia edilmişti.

Sincan Cezaevi Kampüsü içerisindeki duruşma salonunda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Harp Okulu'ndaki eylemlere ilişkin görülen davada, tutuklu sanıkları savcının tutuklama talebi üzerine verilen arada duruşma salonundan kaçtığı ve ara sonrası tutuklama kararı açıklanırken, sanıkların duruma salonunda olmadıkları iddiası ortalığı karıştırdı. Ankara Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yaparak 4 FETÖ'cünün mahkeme salonundan firar ettiği iddiasının yalan olduğunu açıkladı.

19 TUTUKSUZ SANIK İÇİN TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI... Kara Harp Okulundaki eylemlere ilişkin 5'i firari 307 sanığın yargılanmasının devam ettiği davada açıklanan ara karara göre, tutuksuz sanıklardan İzzettin Artokça, Mustafa Ünal, Hüseyin Günen, Mustafa Koca, Özgür Ayhan, Veli Bayazıt, Veysel Atalay, Muhammet Ali Cibişoğlu, Suat Kurt, Veysel Turan, Süleyman Feyyaz Keyik, Ramazan Onur Karadeniz, Murat Çetin, Sinan Ay, Yunus Emre Gök, Serkan Hasdemir, Songül Hasdemir, Mustafa Kayabaşı ve Zekeriya Şentürk'ün tutuklanmalarına karar verildi.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklama 4 FETÖ’cü sanığın duruşma salonundan firar ettiği iddiaları yalanlandı.

Ankara Valiliği'nin açıklaması şu şekilde:

"Bazı basın yayın organlarında Sincan Cezaevi Kampüsünde devam eden Kara Harp Okulu Davası duruşmasında, 4 FETÖ’cü sanığın duruşma salonundan firar ettiği yönünde haberler çıkmıştır.

Yapılan incelemede; herhangi bir firarın veya firar girişiminin olmadığı, tutuksuz yargılanmakta olan ve duruşma anında salonda bulunmayan 15 sanık hakkında 05 Nisan 2018 tarihinde tutuklama kararı verilerek yakalama kararı çıkarıldığı anlaşılmıştır.

Haklarında tutuklama kararı verilen 15 sanığın yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Vatandaş 06 Nisan 2018 13:52 Aklı mahkemeye gitmez kaçar kaçamak ve mahkemeye gitmek safa bir hareket. Kaçmak demek te fetöcü demek değildir kaç çünkü hukuk yok karfeşim

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