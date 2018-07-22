4 bin 114 yaşındaki ağaca doğum günü pastası

Zonguldak'ta düzenlenen 8. Bölüklü Yayla ve Bal Festivali'nde, 2 yıl önce keşfedilen ve Anıt Ağaç olarak tescillenen 4 bin 114 yaşındaki ağacın yeni yaşı için doğum günü pastası kesildi.

Zonguldak'ta düzenlenen 8. Bölüklü Yayla ve Bal Festivali'nde, 2 yıl önce keşfedilen ve Anıt Ağaç olarak tescillenen 4 bin 114 yaşındaki ağacın yeni yaşı için doğum günü pastası kesildi. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde düzenlenen 8. Bölüklü Yayla ve Bal Festivali'nde, Anıt Ağaç olarak tescillenen 4 bin 114 yaşındaki ağacın, yeni yaşı için doğum günü pastası kesildi.

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Gümeli beldesi Bölüklü Yaylası'nda bu yıl 8'incisi düzenlenen festivalde, 2 yıl önce laboratuvar ortamında incelenmesi sonucu 4 bin 112 yaşında olduğu belirlenen ve dünyanın en yaşlı 5 ağacından biri olduğu açıklanan porsuk ağacının, 4 bin 114 yaşını kutlamak için temsili doğum günü pastası kesildi. Twitter

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Gümeli Belde Belediye Başkanı Ahmet Saydam, 4 bin 114 yaşına giren porsuk ağacının yaşını festivalde pasta keserek kutlamak istediklerini söyledi. İki yıl önce bulunan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi yetkilileri tarafından 4 bin 112 yaşında olduğu tespit edilen porsuk ağacını 2 yılda binlerce insanın ziyaret ettiğini anlatan Saydam, şöyle konuştu:



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