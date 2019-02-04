4 - 10 Şubat 2019 haftası burç yorumları Hande Kazanova

Astroloji uzmanı Hande Kazanova 4 - 10 Şubat 2019 haftası burç yorumlarını değerlendirdi. Yeniay'ın durumundan bahseden Astroloji uzmanı Hande Kazanova şunları söyledi
Salı günü gerçekleşecek Yeniay’ın adımlarını cuma günü yapabiliriz. Hafta sonu ise Merkür, Balık Burcu’na geçecek. İletişimimizde biraz kararsız ve hayalperest yönlerimiz ön plana çıkabilir. Bu dönemde fedakarlıklarımız daha yüksek olacak. Çok büyük dikkat gerektiren işlerimizde zaman zaman zorluklar oluşabilir. Güzel bir hafta olsun.
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