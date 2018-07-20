37,8 milyon dolarlık ürünü 'ucuza satılmaması' için yaktı

Kıyafet üreticisi Burberry'nin geçtiğimiz yıl yüksek fiyata satamadığı 37,8 milyon dolarlık ürünü yakarak imha ettiği öğrenildi.

YANLIŞ İNSANLARA SATILMAMASI İÇİN YAKILIYOR

Times'ın aktardığına göre karar ürünlerin ucuz fiyata "yanlış insanlara" satılmaması için alındı.

İmha edilen ürünler arasında giyim ve güzellik ürünleri bulunduğu aktarılırken, imha edilen ürün miktarının 2014'ün 3 katı olduğu bildiriliyor.

Şirketin yalnızca son 5 yılda 116 milyon dolar değerinde ürün imha etmesi tepkilere yol açtı. Şirketin hissedarları ürünlerin yakılmasını sorgularken, ürünlerin satışa sunulmak yerine imha edilmesi tepki çekti.

Burberry açıklamasında ürün imha etmenin endüstrinin tamamı tarafından yapılan bir uygulama olduğu, atık konusununsa şirket tarafından "son derece ciddiye alındığı" öne sürüldü.

BAŞKA FİRMALAR DA YAKIYOR

H&M, Chanel ve Louis Vuitton gibi markaların da istedikleri fiyata satamadıkları ürünleri yakarak imha ettikleri belirtiliyor. Şirketler kıyafetlerin kullanılmasını engellemek için yakıyor olmaları ve atığın çevresel boyutu sebebiyle tepki görüyor