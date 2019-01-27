3600 ek göstergeyle ilgili Memur-Sen'den flaş öneri!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek göstergede verilen sözler tutulsun, tüm kamu görevlilerini kapsayan, paydaşlarıyla birlikte, hukuk devletinin gereğinin işaret ettiği hak ve adalet temelli bir çalışma yapılsın." talebinde bulundu.

3600 ek göstergeyle ilgili Memur-Sen'den flaş öneri!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "3600 ek göstergede verilen sözler tutulsun, tüm kamu görevlilerini kapsayan, paydaşlarıyla birlikte, hukuk devletinin gereğinin işaret ettiği hak ve adalet temelli bir çalışma yapılsın." talebinde bulundu. Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Yalçın, Ulaştırma Memur-Sen'in Ankara'daki olağanüstü genel kuruluna katıldı.

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3600 ek göstergeyle ilgili Memur-Sen'den flaş öneri!

Buradaki konuşmasında, Türkiye'de kamu görevlilerinin sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiğini belirten Yalçın, kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge konusuna da değindi. Kamu çalışanları adına 3600 ek göstergeyle ilgili gelişmeleri başından beri yakından takip ettiklerini vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

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3600 ek göstergeyle ilgili Memur-Sen'den flaş öneri!

"Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarını, bir adım olarak görüyoruz ancak yine de yeterli değil. Biz diyoruz ki artık 3600 ek göstergede verilen sözler tutulsun, tüm kamu görevlilerini kapsayan, paydaşlarıyla birlikte, hukuk devletinin gereğinin işaret ettiği hak ve adalet temelli bir çalışma yapılsın

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3600 ek göstergeyle ilgili Memur-Sen'den flaş öneri!

Yalçın, 3600 ek göstergede kapsayıcı ve eşitleyici bir modelin tüm kamu görevlilerini kapsayacak şekilde çalışılması gerektiğini belirterek, "Büyüyen Türkiye'nin mimarları olarak kamu görevlilerinin beklentileri yerine getirilsin." ifadelerini kullandı.

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