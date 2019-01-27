3600 ek göstergeyle ilgili Memur-Sen'den flaş öneri!

"Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamalarını, bir adım olarak görüyoruz ancak yine de yeterli değil. Biz diyoruz ki artık 3600 ek göstergede verilen sözler tutulsun, tüm kamu görevlilerini kapsayan, paydaşlarıyla birlikte, hukuk devletinin gereğinin işaret ettiği hak ve adalet temelli bir çalışma yapılsın