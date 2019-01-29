3600 ek göstergeyi kimler alacak kimler kapsam dışı olacak?

3600 ek gösterge yasası hakkındaki son durumu ve yeni haberleri binlerce kamu çalışanı, memur merak ediyor, araştırıyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Saray'da yapılan kabine toplantısı sonrasında binlerce vatandaşı ilgilendiren 3600 ek gösterge yasası hakkında açıklamalarda bulundu.

Polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanları da ilgilendiren 3600 ek gösterge yasasıyla ilgili son durum vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, imamlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve polislerin 4 ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini vurguladı.

4 KATAGORİ İÇİN 3600 EK GÖSTERGE: İkinci 100 günlük Eylem Planı'nda öğretmenlere 3600 ek göstergenin açıklandığı anımsatılarak, "Polislerin, sağlık çalışanlarının ve din görevlilerinin de bu alanda büyük bir beklentisinin olduğu biliniyor. 2019 yılı için bir düzenleme düşünülüyor mu?" şeklindeki soru üzerine Kalın, bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği bir konu olduğunun altını çizdi.

Kalın, imamlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve polislerin 4 ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini vurguladı.

"Bunların dördünün birden bir paket halinde tamamlanması şu anda planlanıyor." diyen Kalın, şunları söyledi:

"Bununla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız yürütüyor. Farklı meslek sektörleri olmakla birlikte, bunların bir araya getirilerek tek bir paket halinde geçirilmesi planlanıyor. Dolayısıyla çalışma devam ediyor, herhangi bir 'gündemden çıkarma' ya da 'unutma' diye bir şey söz konusu değil. Bununla ilgili çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımızın bu vaadi de yerine getirilmiş olacak. Henüz bir tarih veremiyorum çünkü birtakım idari ve mevzuatla ilgili düzenlemeler gerektiren bir konu. Ama konunun yakından takip edildiğini ifade edebilirim."

EK GÖSTERGE YA DA 3600 EK GÖSTERGE NEDİR Ek gösterge, polis, öğretmen, hemşire ve imam gibi devlet memurlarının maaşları, emekli maaşları ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında kullanılan yöntemdir. Normal şartlarda hesaplama yapılırken, memurun görevi, unvanı, derecesi, hizmet sınıfı gibi unsurlar göz önünde bulunduruluyor. Bu hesaplamalarda şu an öğretmen, polis, hemşire ve imamların göstergeleri 3000 ek gösterge olarak görünüyor. Ancak bu dört meslek grubu dışındaki memurların ek göstergeleri 3600 olarak görünüyor. Bu dört meslek grubundaki memurlar da 3600 ek gösterge ile hesap yapılmasını istiyor.

3600 EK GÖSTERGE GELİNCE NE OLACAK: Peki ek gösterge değişim, yani 3600 ek gösterge ile bu dört gruptaki memurların maaşlarını ve emekli aylıklarının hesaplanması halinde ne değişecek?

Memur ya da emekli maaşları ne kadar artacak?

* Öğretmen, polis, hemşire ve imamların maaşları 3600 ek göstergeye göre hesaplandığı takdirde, 25 yıllık bir hizmeti bulunan bir memur, 1/4 dereceden emekli olduğunda 2 bin 950 lira emekli aylığı alacak.

*Örneğin hemşerilerin 2 bin 349 lira lan emekli aylığı 2 bin 950 lira olacak.

*Aynı derecede bulunan Öğretmenlerin ise 2 bin 417 lira olan emekli aylığı aynı şekilde 2 bin 950 lirada eşitlenecek.

* Polislerinde şu an 2 bin 517 lira olan emekli aylığı yine aynı şekilde 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Ek göstergelerin değişmesinde hizmet süresi de fark edecek. Örneğin 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3600’e çıkarılanların emekli aylığı da farklı bir şekilde artacak.

*Yine hizmet oranlarına bağlı olarak, 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; Ayrıca, 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200’den 3600’e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.