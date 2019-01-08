3600 ek göstergede son durum bu formülle lise mezunları polis emekli öğretmen...

1.5 milyon öğretmen, polis, hemşire ve din görevlisini doğrudan ilgilendiren ek göstergeye ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılıyor. Hükümetin 100 günlük yapılacaklar listesinde yer alan 3600 ek gösterge düzenlemesi ile memurlar ek zam alacaklar. Bu ay emeklilerin gözü kulağı da yeni zamlı maaşlarında. İşte 3600 ek göstergedeki son durum ve zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarih:

3600 ek gösterge hususunda Çalışma Bakanlığı tarafından bir çalışma yürütülüyor. Hazırlanan taslakta daha önce ifade edilen polis, hemşire, din görevlisi memurların yanında kamuda idareci olarak çalışanlar da yer aldı. Bu taslağa göre şube müdürleri, daire başkanları, il müdürleri, bölge müdürleri, üniversite genel sekreterleri, üniversite genel sekreter yardımcıları da ek gösterge artışından yararlanacak.

LİSE MEZUNLARI VAR MI? : Meclis'e sunulacak teklifte statünün mü eğitim durumunun mu dikkate alınacağı konusunda formül aranıyor. Statüye göre belirlenirse eğitim durumu dikkate alınmadan tüm polis, hemşire ve din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Eğitime bakılırsa ek göstergeden sadece 4 yıllık üniversite, yüksek lisans mezunları faydalanabilecek. Hükümet lise mezunlarının kapsam dışı kalmaması için formül bulmaya çalışıyor.

3600 EK GÖSTERGENİN MAAŞA ETKİSİ : Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı zam ya da maaş miktarı aynı olmuyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.