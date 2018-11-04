3600 ek gösterge ne zaman çıkacak son haber

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak son durum ne araştırmaları devam ederken bugün müjdeli yebi haber Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Selçuk, özellikle öğretmenlerin merakla beklediği 2200 olan ek göstergenin 24 Kasım Öğretmen Gününde 3600'a çıkacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı, 2023 Eğitim Vizyonu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Ne tür sorular çıkacağını her ay yayımlayacağız"

3600 ek gösterge müjdesi: Selçuk, "3600 ek göstergesiyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak." açıklamasında bulundu.

EK GÖSTERGE NEDİR: Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabiliyor.

Memuriyette 30 hizmet yılını dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi durumunda aylık ücretlerinde ve emekliliğe ilişkin haklarında değişiklik yaratıyor.