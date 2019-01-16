3600 ek gösterge Mart ayında mı çıkacak son haber geldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, binlerce insanın beklediği 3600 Ek Göstergesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın "Çalışma yürütülüyor. Henüz bir tarih yok. Tek paket olacak" diye konuştu. Binlerce öğretmen, polis, hemşire, din adamı ve memurun beklediği 3600 ek gösterge 2019 yılının Mart ayı içinde çıkması bekleniyordu. Kalın'ın açıklamaları ile kafalar yine karıştı. Peki 3600 ek gösterge sonrası öğretmen, polisi hemşire maaşları ne kadar artacak, 2200'den 3600'a çıkan gösterge maaşlara nasıl yansıyacak?

Kamuoyunda binlerce kişinin beklediği 3600 Ek Gösterge konusuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Kalın detayları anlattı. İkinci 100 günlük Eylem Planı'nda öğretmenlere 3600 ek göstergenin açıklandığı anımsatılarak, "Polislerin, sağlık çalışanlarının ve din görevlilerinin de bu alanda büyük bir beklentisinin olduğu biliniyor. 2019 yılı için bir düzenleme düşünülüyor mu?" şeklindeki soru üzerine Kalın, bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söz verdiği bir konu olduğunun altını çizdi.

ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR

Kalın, imamlar, öğretmenler, sağlık çalışanları ve polislerin 4 ana kategoride 3600 ek göstergeye çıkartılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini vurguladı. "Bunların dördünün birden bir paket halinde tamamlanması şu anda planlanıyor." diyen Kalın, şunları söyledi:

"Bununla ilgili çalışmaları arkadaşlarımız yürütüyor. Farklı meslek sektörleri olmakla birlikte, bunların bir araya getirilerek tek bir paket halinde geçirilmesi planlanıyor. Dolayısıyla çalışma devam ediyor, herhangi bir 'gündemden çıkarma' ya da 'unutma' diye bir şey söz konusu değil. Bununla ilgili çalışma tamamlandığında Cumhurbaşkanımızın bu vaadi de yerine getirilmiş olacak. Henüz bir tarih veremiyorum çünkü birtakım idari ve mevzuatla ilgili düzenlemeler gerektiren bir konu. Ama konunun yakından takip edildiğini ifade edebilirim."