3600 ek gösterge çıkıyor Bakan Ziya Selçuk net tarihi verdi

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak son durum ne araştırmaları devam ederken bugün müjdeli yebi haber Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Selçuk, özellikle öğretmenlerin merakla beklediği 2200 olan ek göstergenin 24 Kasım Öğretmen Gününde 3600'a çıkacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı, 2023 Eğitim Vizyonu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu."Ne tür sorular çıkacağını her ay yayımlayacağız"

Selçuk, "LGS sınavından dün örnek sorular yayımladık. Hangi dersten, ne tür sorular çıkacağını her ay yayımlayacağız." ifadesini kullandı.

Liselere geçişin bir kademeler arası geçiş meselesi olmadığını, meselenin bir çocuğun hayatıdır, geleceği olduğunu belirten Bakan Selçuk, "Biz burada sınavın adını değiştirsek, sınavın tekniğini, yöntemini değiştirsek inanın bir mesafe alamayız." şeklinde konuştu.

"Okullarımız arasında fark çok fazla"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "İmkanları en iyi olan okulumuzla imkanları en kötü olan okullarımız arasındaki fark çok yüksek. Yüzde 60'ların üzerinde bir fark var okullarımızın imkanları arasında." diye konuştu.

Selçuk, "İlk kez felsefesiyle, teorisiyle, yöntemiyle, tekniğiyle bütünsel bir sistem yaklaşımı içerisinde bir sistemin bütün alt sistem ve birleşenlerinin eş zamanlı olarak dönüştürülmesi hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

"Amacımız sınavla öğrenci alan okul sayısını azaltmak"

Bakan Selçuk, "(LGS) Sonuçta ulaşmak istediğimiz yer, belli bir süre sonra sınavla öğrenci alan okul sayısını azaltmak... Seneye cüzi bir miktarda olacak ama 3 sene içerisinde yaklaşık yüzde 40 kadar azalacaktır."

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, meselenin çocuğu ölçmek değil, sistemi ölçmek olduğunu ifade etti.

"Öğretmen, 657'nin içerisinde sıkışmış vaziyette"

Öğretmenlik Meslek Kanunu konusuna değinen Selçuk, "Öğretmen, 657'nin içerisinde sıkışmış vaziyette. Kendisine özel kanun yok. Halbuki bunların ataması, yükselmesi, disiplin meselesi, kariyer meselesi, ek göstergesi, tazminatları hepsi aslında özelleşmeli." sözleriyle devam etti.

3600 ek gösterge müjdesi: Selçuk, "3600 ek göstergesiyle ilgili 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde bir haberimiz olacak." açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk, öğretmenlere teşvik sistemi uygulamasıyla ilgili "kuruşu kuruşuna" hesaplamaları olduğunu ve simülasyon çalışması yaptıklarını bildirdi.

"Ders saatinde değil ama ders çeşidinde azalma olur"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Ders saatlerinde çok büyük bir azalma olmaz ama ders çeşidinde azalma olur." dedi.

"Teneffüsler aslında bizim en önemli derslerimiz"

Bakan Selçuk, "Teneffüsler aslında bizim en önemli derslerimiz. Çünkü çocuklar teneffüslerde çok şey öğreniyor, paylaşıyor, sosyalleşiyor, problem çözmeyi öğreniyorlar." diye konuştu.

"5 yaşında ilkokula başlanmaz"

Selçuk, "5 yaşında ilkokula başlanmaz. Bizim bunu yeniden tanzim etmemiz gerek. Burada önümüzdeki yıl bir düzenleme yapılacak." ifadelerini kullandı.

Anaokulunun zorunlu eğitim kapsamına alınmasına ilişkin Bakan Selçuk, "Bu, üçüncü yılda başlayabilecek bir proje. Bunu hemen başlatamayız, böyle bir altyapımız yok." açıklamasını yaptı.

Ücretli öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesi

Selçuk, ücretli öğretmenlerin maaşlarının iyileştirilmesiyle ilgili çalışmanın yılbaşından sonra hayata geçmesini beklediklerini söyledi.