356 hakim ve savcının görev yeri değişti! Tam liste

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 426 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi 326, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 427 Sayılı İdari Yargı Kararnamesi ile de 30 hakim ve savcının görev yerleri değişti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 426 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi 326, Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 20/03/2018 Tarihli ve 427 Sayılı İdari Yargı Kararnamesi ile de 30 hakim ve savcının görev yerleri değişti.



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HSK'nın hazırladığı kararname ile çeşitli nedenlerle görev yeri değişikliği için mazeret bildiren isimlerin görev yerlerinde değişikliğe gidilirken, bazı adliyelere ise takviyeler yapıldı.



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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf) bünyesinde yeni kurulan iki yeni terör dairesine ise başkan ve üye görevlendirmesi yapıldı.



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