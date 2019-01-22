32 bin liraya aldığı otomobili yeniledi 400 bin liraya satışa çıkardı

ANKARA'da Melih Bengier (46), 1999 yılından bu yana hurda otomobilleri satın alıp, orijinaline uygun olarak yenileyerek, galerisinde satışa sunuyor. Bengier, 32 bin liraya satın aldığı 1955 model otomobil için 200 bin lira harcadığını söyledi.

32 bin liraya aldığı otomobili yeniledi 400 bin liraya satışa çıkardı

Pursaklar'da 20 yıl önce galeri açan evli ve 3 çocuk babası Mehmet Bengier, büyük bölümü hurdacılar sitesinden olmak üzere satın aldığı hurda otomobilleri, orijinaline uygun tamir edip satmaya başladı. Çocukluğundan bu yana klasik otomobillere tutkusu olduğunu belirten Bengier, şimdiye kadar 15 otomobili yenileyip sattığını söyledi.

17
32 bin liraya aldığı otomobili yeniledi 400 bin liraya satışa çıkardı

32 BİN TL'YE ALDI, 200 BİN TL HARCADI: Mehmet Bengier, 2010 yılında 32 bin liraya satın aldığı 1955 model eski otomobili 200 bin lira harcayarak onardığını söyledi. Bu aracın yenilenmesi işinin yaklaşık 5 yıl sürdüğünü anlatan Bengier, "Sahibi tarafından uzun yıllar kullanılmayan, hurda şeklini almış 1955 model otomobili 32 bin liraya aldım.

27
32 bin liraya aldığı otomobili yeniledi 400 bin liraya satışa çıkardı

400 BİN LİRADAN SATIŞA ÇIKARDI: Amerikan yapımı aracı restore etmek, yıllar alan bir emek istiyor. İstanbul'da ve Ankara'daki ustalarda yaklaşık 5 senede tamamladık, 200 bin liraya mal ettik. Parçalarını bulması kolay olmuyor. İthalatçılar Amerika'dan getiriyor yedek parçalarını. Her şeyi ile orijinal bir araç. Şimdi 400 bin liradan satışa çıkardım" dedi.

37
32 bin liraya aldığı otomobili yeniledi 400 bin liraya satışa çıkardı

Babasının 1965 model klasik otomobilini kullandığını, tarihi eser niteliği taşıyan otomobillere ilgisinin de buradan geldiğini anlatan Bengier, "Babamın otomobilini gençliğimde kullandım. Bu tutku da oradan kaldı. Eski, hurda araçları satın alıp yeniliyorum. Onlara hayat vermek beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro