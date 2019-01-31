31 Ocak Süper Loto sonuçları Çıldırtan rekor ikramiye

31 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Süper Loto'da geçen hafta 6 bilen çıkmayınca ikramiye 15 milyon TL'ye ulaştı ve SÜPER LOTO'ya olan ilgi arttı. Her hafta düzenli olarak Perşembe akşamları saat 21:15'te başlayan Süper Loto çekilişi, en geç 21:45 civarında son bulmaktadır ve sonuçlar açıklanmaktadır. Süper Loto sonuçları, ilk ve resmi olarak Milli Piyango İdaresi'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılır ve vatandaşlar sonuçları resmi olarak görüntüleyebilir.

SÜPER LOTO 31 OCAK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



31 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz bu sayfada olacak. Süper Loto sonuçları için heyecanla bekleyen vatandaşlar, internet üzerinde "Süper Loto sonuçları" ve "Süper Loto sonuçları saat kaçta?" aramalarını yapmaya başladı. Süper Loto çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

24 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Pİyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 588'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 21, 25, 38, 48 ve 50 olarak belirlendi.

Çekilişte 2 milyon 601 bin 6 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 10 bin 511 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 654 kişi 195'er lira, 3 bilen 78 bin 104 kişi 15 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 601 bin 6 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 878 bin 309 lira 46 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 50 bin 911 lira 85 kuruş kamuya aktarıldı.

17 OCAK 2019 ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Geçen hafta yapılan çekilişte 6 bilen çıkmazken 5 bilen 55 kişi 10.779,80 TL'lik ikramiyenin sahibi olurken 4 bilen 2.777 kişi 229,15 TL'lik ikramiyenin sahibi olmuştu

SÜPER LOTO HAKKINDA

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir..