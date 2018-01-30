31 Ocak kanlı mavi süper ay tutulması ikizler burcu dikkat!

Süper kanlı mavi ay tutulması 31 Ocak Çarşamba 2018 tarihinde gerçekleşecek ve birçok burcu etkileyecek. Türkiye'den de net bir şekilde izlenilecek olan kanlı ay tutulması ikizler burcunu nasıl etkileyecek? İşte ay tutulmasının ikizler burcuna etkileri, ikizler burcu yorumları...

AY TUTULMASI İKİZLER BURCU ETKİLERİ: Bu hafta 31 Ocak’ta yaşanacak Tam Ay Tutulması ve Dolunay ile uzun zamandır gitmek istediğiniz seyahate çıkabilir, ilgi duyduğunuz ve öğrenmek istediğiniz konular ile ilgili harekete geçebilirsiniz. İş hayatınızda farklı şehirlerde/ülkelerde bağlantılar kurmak istiyorsanız veya yurt dışına çalışmaya/okumaya gitmek istiyorsanız tam zamanı. Yoğun bir iletişim trafiği sizi bekliyor. İkizlerin en sevdiği konuların başında iletişim geldiğine göre bu dönemin sizi çok mutlu etmesini diliyoruz.

SÜPER KANLI MAVİ AY TUTULMASI NEDİR:31 Ocak 2018 Çarşamba günü müthiş bir ay tutulması yaşanacak. Çarşamba günü pek çok ülke gece gökyüzünde ay ile ilgili 3 olayı birden gözlemleyecek. “Kanlı ay” , “Mavi ay” , “Süper ay” 31 Ocak’ta birlikte gerçekleşecek. Bu olay en son 152 sene önce olmuştu. Üçü birarada olacak Kanlı Mavi Süper ay Tutulması Türkiye dahil pek çok ülkeden izlenebilecek.

31 Ocak'ta İstanbul'da saat 16:27 itibariyle, dolunay adını verdiğimiz Güneş – Ay karşıtlığı tam halini alacak. Bu dolunay aynı zamanda bir süper kanlı ay tutulmasına da eşlik edecek!

MAVİ AY VE SÜPER AY NEDİR : ‘Mavi ay’, aynı takvim ayı içinde iki dolunay görülmesine deniyor. Bu olaya 2.5 yılda bir rastlanıyor. ‘Süper ay’ ise, Dünya’ya en yakın olduğu noktada Ay’ın normalden büyük görünmesine verilen ad. Bu olay ise 411 günde bir yaşanıyor.

KANLI AY NEDİR : ‘Kanlı ay’ ise ay tutulması öncesi Dünya’nın gölgesinin Ay’a düşmesiyle oluşuyor.

“Kanlı ay” , “Mavi ay” ve “Süper ay , aynı gecede en son 31 Mart 1866’da biraraya gelmişti. 31 Ocak çarşamba gecesi yaklaşık olarak 1 saat 16 dakika sürecek olan bu olay ülkemizden de ayın doğduğu saatlerde gözlemlenebilecek.

Süper Kanlı Mavi ay tutulması nasıl oluyor: Süper olması dünyaya yakın mesafede olmasından. Kan olayı ise şöyle; bütün tutulmalar tam değildir. Ay ucundan açık da tutulur. Tam ay tutulmalarında ayın etrafında kızıl bir hale oluşmasından dolayı kanlı ay tutulması deniyor. Mavi olması ise bir ay içinde iki dolunay meydana gelmesidir.