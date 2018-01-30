31 Ocak kanlı mavi süper ay tutulması Başak burcu nasıl etkiler

Süper kanlı mavi ay tutulması 31 Ocak Çarşamba 2018 tarihinde gerçekleşecek ve birçok burcu etkileyecek. Türkiye'den de net bir şekilde izlenilecek olan kanlı ay tutulması Başak burcunu nasıl etkileyecek? İşte ay tutulmasının Başak burcuna etkileri, Başak burcu yorumları...

AY TUTULMASI KOVA BAŞAK ETKİLERİ: 31 Ocak’ta yaşanacak Tam Ay Tutulması ve Dolunay, aşk ve arkadaşlık ilişkilerinin yanı sıra; bilinç altınızdaki duyguları ve sağlık konularını da tetikleyebilir. Geçmişten gelen kaygılarınızla yüzleşmek zorunda kalabileceğiniz durumlar yaşanabilir. Sağlık ile ilgili kontrolü elden bırakmamanızı tavsiye ederiz. Eğer size destek olmak için çalışan ekipleriniz varsa, onlarla ilgili konular da olabilir (Örneğin evinizde bakıcınız varsa, bu hafta bazı durumları netleştirmeniz gerekebilir; iş yerinde ekiplerinizle ilgili mesai harcamanız gerekebilir). Sevgili Başaklar geçtiğimiz yıllarda tutulma dönemlerinin başrollerinde siz vardınız, bu yıl yerinizi Aslanlara ve Kovalara bıraktınız. Bu sebeple, hayatınızda ciddi yön değişiklikleri yerine geçtiğimiz yıllarda verdiğiniz kararların devamı şeklindeki enerjiler altındasınız.

SÜPER KANLI MAVİ AY TUTULMASI NEDİR:31 Ocak 2018 Çarşamba günü müthiş bir ay tutulması yaşanacak. Çarşamba günü pek çok ülke gece gökyüzünde ay ile ilgili 3 olayı birden gözlemleyecek. “Kanlı ay” , “Mavi ay” , “Süper ay” 31 Ocak’ta birlikte gerçekleşecek. Bu olay en son 152 sene önce olmuştu. Üçü birarada olacak Kanlı Mavi Süper ay Tutulması Türkiye dahil pek çok ülkeden izlenebilecek.

31 Ocak'ta İstanbul'da saat 16:27 itibariyle, dolunay adını verdiğimiz Güneş – Ay karşıtlığı tam halini alacak. Bu dolunay aynı zamanda bir süper kanlı ay tutulmasına da eşlik edecek!

MAVİ AY VE SÜPER AY NEDİR : ‘Mavi ay’, aynı takvim ayı içinde iki dolunay görülmesine deniyor. Bu olaya 2.5 yılda bir rastlanıyor. ‘Süper ay’ ise, Dünya’ya en yakın olduğu noktada Ay’ın normalden büyük görünmesine verilen ad. Bu olay ise 411 günde bir yaşanıyor.

KANLI AY NEDİR : ‘Kanlı ay’ ise ay tutulması öncesi Dünya’nın gölgesinin Ay’a düşmesiyle oluşuyor.

“Kanlı ay” , “Mavi ay” ve “Süper ay , aynı gecede en son 31 Mart 1866’da biraraya gelmişti. 31 Ocak çarşamba gecesi yaklaşık olarak 1 saat 16 dakika sürecek olan bu olay ülkemizden de ayın doğduğu saatlerde gözlemlenebilecek.

Süper Kanlı Mavi ay tutulması nasıl oluyor: Süper olması dünyaya yakın mesafede olmasından. Kan olayı ise şöyle; bütün tutulmalar tam değildir. Ay ucundan açık da tutulur. Tam ay tutulmalarında ayın etrafında kızıl bir hale oluşmasından dolayı kanlı ay tutulması deniyor. Mavi olması ise bir ay içinde iki dolunay meydana gelmesidir.