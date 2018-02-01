31 Ocak 2018 reyting sonuçları Diriliş Ertuğrul'u geçen diziye bakın

Çarşamba günleri Sen Anlat Karadeniz dizisinin başlaması işler fena kızıştı... Uzun süredir TRT 1'in reyting rekorları kıran dizi Diriliş Ertuğrul zirvedeki yerini kimseye bir türlü bırakmıyordu. Öte yandan sıklıkla final yapacağı iddia edilen Kanal D'nin Meryem dizisi hatrı sayılır bir izleyici oranına sahip. İlker Ayrık'ın farklı bir adla başladığı Yaparsın Aşkım gecenin favorilerinden. ATV de yayın hayatına yeni başlayan Sen Anlat Karadeniz kaynayan kazanı iyice kızıştırdı. Peki reytinglerde neler oldu? Peki 31 Ocak 2018 Çarşamba akşamı reytinglerinde kim galip geldi? İşte 31 Ocak 2018 Çarşamba reyting sonuçları... Twitter

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Çarşamba akşamlarının listesi uzun zaman sonra ilk kez değişti! Sen Anlat Karadeniz Total'in, Diriliş Ertuğrul AB ve ABC1'nin zirvesinde... Listenin geri kalanında durum ne? Kim izlendi, kim daha çok konuşuldu? Twitter

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Kanal D'nin sevilen dizisi Meryem, Total'de ve AB'de on dördüncü olurken, ABC1'de yirmi ikinci oldu. FOX'un sevilen yarışması Yaparsın Aşkım, Total'de ve AB'de on yedinci olurken, ABC1'de yirmi ikinci oldu. Twitter

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