31 Ocak 2018 Ay tutulması kanlı tutulma saatine dikkat!

31 Ocak 2018 Ay tutulması kanlı tutulma saatine dikkat!

31 Ocak 2018 ay tutulması nedir, kanlı mavi süper ay tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? 31 Ocak'ta gerçekleşecek olan Kanlı Mavi Süper ay tutulması eşsiz bir özellik taşıyor. En son 152 sene önce gerçekleşen üçü birarada tutulmayı Türkiye saati ile 13:51 ve 19:08 saatleri arasında izleyebileceksiniz. 31 Ocak ay tutulmasının burçlara yoğun olacak. Peki Kanlı Ay, Mavi Ay ve Süper Ay tutulması nedir nasıl oluyor? İşte 31 Ocak tutulmasının etkileri;

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31 Ocak 2018 Ay tutulması kanlı tutulma saatine dikkat!

KANLI MAVİ SÜPER AY TUTULMASI NEDİR: ‘Mavi ay’, aynı takvim ayı içinde iki dolunay görülmesine deniyor. Bu olaya 2.5 yılda bir rastlanıyor. ‘Süper ay’ ise Dünya’ya en yakın olduğu noktada Ay’ın normalden büyük görünmesine verilen ad. Bu olay ise 411 günde bir yaşanıyor. ‘Kanlı ay’ ise ay tutulması öncesi Dünya’nın gölgesinin Ay’a düşmesiyle oluşuyor.

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31 Ocak 2018 Ay tutulması kanlı tutulma saatine dikkat!

TÜRKİYE'DE SAAT KAÇTA İZLENECEK : “Kanlı ay” , “Mavi ay” ve “Süper ay , aynı gecede en son 31 Mart 1866’da biraraya gelmişti. 152 sene sonra 31 Ocak çarşamba gecesi tekrarı olacak Kanlı mavi süper ay buluşması yaklaşık olarak 1 saat 16 dakika sürecek. 31 Ocak'ta İstanbul'da saat 16:27 itibariyle Kanlı Mavi Süper ay tutulması izlenmeye başlanabilecek.

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31 Ocak 2018 Ay tutulması kanlı tutulma saatine dikkat!

AstroLogos kurucusu Burcu İnci, Tam Ay Tutulması ve Dolunay’ın burçlar üzerindeki etkisini yazdı. Koç burcuna etkileri şöyle: Tutulma dönemine girmiş bulunmaktayız; tutulma dönemlerinde, hiç beklemediğiniz farklılıklar, farkındalıklar yaşamanız çok olasıdır. Sevgili Koçlar sizin için bu tutulmanın ana konuları arkadaşlarınız ve aşk…”Çok yakın arkadaşız” derken aslında aşık olduğunuzu anlayabilirsiniz, duygularınızda değişimler, yenilikler fark edebilirsiniz. Unutmayın ki, gökyüzü 180 derece çalışır, yani “Aşığız” dediğiniz kişi ile aslında arkadaş olduğunuzu da anlayabilirsiniz. Ya da aşk yaşamak istediğiniz kişi ile aslında arkadaş olamadığınızı fark edebilirsiniz. İki konu arasında bağlantı olmak zorunda da değil, sadece arkadaşlıklarınız veya aşk hayatınız ile ilgili gelişmeler de yaşanabilir. Eğer çocuğunuz varsa, çocuğunuz da gündem teşkil edebilir. Senaryo ne olursa olsun, mutlu olun.

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