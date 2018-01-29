31 Ocak 2018 ay tutulması kanlı mavi ve süper olacak

31 Ocak 2018 Çarşamba günü müthiş bir ay tutulması yaşanacak. Çarşamba günü pek çok ülke gece gökyüzünde ay ile ilgili 3 olayı birden gözlemleyecek. “Kanlı ay” , “Mavi ay” , “Süper ay” 31 Ocak’ta birlikte gerçekleşecek. Bu olay en son 152 sene önce olmuştu. Üçü birarada olacak Kanlı Mavi Süper ay Tutulması Türkiye dahil pek çok ülkeden izlenebilecek.

31 Ocak'ta İstanbul'da saat 16:27 itibariyle, dolunay adını verdiğimiz Güneş – Ay karşıtlığı tam halini alacak. Bu dolunay aynı zamanda bir süper kanlı ay tutulmasına da eşlik edecek!

MAVİ AY VE SÜPER AY NEDİR : ‘Mavi ay’, aynı takvim ayı içinde iki dolunay görülmesine deniyor. Bu olaya 2.5 yılda bir rastlanıyor. ‘Süper ay’ ise, Dünya’ya en yakın olduğu noktada Ay’ın normalden büyük görünmesine verilen ad. Bu olay ise 411 günde bir yaşanıyor.

KANLI AY NEDİR : ‘Kanlı ay’ ise ay tutulması öncesi Dünya’nın gölgesinin Ay’a düşmesiyle oluşuyor.

“Kanlı ay” , “Mavi ay” ve “Süper ay , aynı gecede en son 31 Mart 1866’da biraraya gelmişti. 31 Ocak çarşamba gecesi yaklaşık olarak 1 saat 16 dakika sürecek olan bu olay ülkemizden de ayın doğduğu saatlerde gözlemlenebilecek.

Süper Kanlı Mavi ay tutulması nasıl oluyor: Süper olması dünyaya yakın mesafede olmasından. Kan olayı ise şöyle; bütün tutulmalar tam değildir. Ay ucundan açık da tutulur. Tam ay tutulmalarında ayın etrafında kızıl bir hale oluşmasından dolayı kanlı ay tutulması deniyor. Mavi olması ise bir ay içinde iki dolunay meydana gelmesidir.

KANLI MAVİ SÜPER AY TUTULMASININ ETKİLERİ : Her tutulma gibi bu da yaklaşık 6 aylık bir yansıma alanına sahiptir. Aslan Burcu’nda dolunay ve "Süper Kanlı Mavi” ay tutulmasının etkilerini astrologlar şöyle aktarıyor;

Süper mavi kanlı ay tutulması herkesi ve herşeyi tehdit olarak algılamamıza sebep olacak. Gururlu başkaldırılar, hakkını alma ve hesap sorma girişimleri, karşı taarruza geçme eğilimleri yükselecek. Politik ve Sosyal hayatımızda Milli ve manevi duyguların tavan yapmasına neden olacak açıklamalar gelecek.

Kanlı Mavi Süper ay tutulması ile sevdiklerinizi, sahip olduklarınızı, maddi veya manevi değerlerinizi, önceliklerinizi, saygınlığınızı, onurunuzu, konumunuzu korumak adına mücadele edeceğimiz, hiç bir konuda geri adım atmayı kolay kabul etmeyeceğimiz bir süreç bizi bekliyor. Kendinizi bugüne dek bizi rahatsız etmiş olan ama bir türlü tam istediğiniz tavrı alamadığınız durumlar karşısında, ödünsüz ve gözü kara çıkışlar yapmaya hazır bulabilirsiniz. Aynı şekilde haksızlık etmiş ya da fazla baskı yapmış, haddiniz olmayan şeylere karışmış olmakla suçlanıp, umduğunuzdan daha sert bir çıkışla üzerinize gelindiğine de şahit olabilirsiniz.Ay tutulması sizleri ya hep ya hiç düzlemine sürükleyebileceği için bu süreci kayba uğramadan geçirmeye bakın.

14 GÜN SONRA GÜNEŞ TUTULMASI : Bu Ay tutulmasından on dört gün sonra bir de güneş tutulması olacak. Güneş Tutulması haritasında birçok olumlu gösterge var. O yüzden de, dolunay ve kanlı mavi ay tutulmasının yükselttiği tansiyona kendinizi aşırı kaptırmayın.