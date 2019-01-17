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31 Mart seçimlerinde kaç tane sandık kurulacak?

31 Mart seçimlerinde kaç tane sandık kurulacak?

Ülkemizde 5 yılda 1 yapılan yerel seçimler diğer adıyla belediye başkanlığı seçimleri YSK takvimine göre kesinleşti. 2019 yerel seçimleri 31 Mart Pazar günü yapılacak. Vatandaşlar 2 farklı sandıkta oy kullanacak. 1. belediye başkanlığı için ikincisi ise muhtarlık için olacak.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 12:40 - Güncelleme: 17-01-2019 12:40

YSK 2019 yerel seçimleri için günü netleştirdi. 2019 yılında yerel seçimler 31 Mart Pazar günü yapılacak. Peki vatandaşın kafası karışık, 31 Mart yerel seçimlerinde kaç tane oy kullanılacak ve seçmen nelere oy verecek? Ülkemizde 5 yılda bir yapılan yerel seçimler en son 2014 yılında yapılmıştı. Peki 2019 yerel seçimlerinde ne seçilecek? 

- Büyükşehir belediye başkanları, il belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları, mahalle ve köy muhtarları ile il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri.

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN: YSK'nın yerel seçimlere ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı ve 2019 yerel seçimlerinin tarihi kesinleşti. Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararıyla yerel seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak. 

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR? NE ZAMAN YAPILIR: Türkiye siyasi tarihinde genel seçimlerin olduğu kadar yerel seçimlerinde önemi büyüktür. Özellikle "İstanbul'u yöneten Türkiye'yi yönetir" sözüyle ifade edilen bu anlayış Türkiye'nin 81 ilinde hakimdir. Genel idarenin tabanda hissedilmesi için aracı rol üstlenen ve yerelin geleneklerini yönetime taşıyan yerel yönetimler bu nedenle oldukça merkezi bir rol üstlenir. 

Türkiye'de yerel seçimler 5 (beş) yılda bir yapılmaktadır. Türkiye siyasi tarihinde gerçekleştirilen son yerel seçim 2014 yılında yapılmıştır. Kolay bir matematik yaparsak bir sonraki yerel seçimlerin 2019 yılında yapılacağını söyleyebiliriz. 2019 yerel seçimlerinde oy kullanma noktalarında sandık kurulacak. Yüksek Seçim Kurulunun koordinasyonunda vatandaş sandığa gidecek. Böylece vatandaşın isteği sandığa yansıyacak ve yerel yöneticiler iş başına gelecek. 24 Haziran 2018 seçimlerinin de geride kaldığı andan itibaren 2019 yılında gerçekleştirilecek yerel seçimler kritik önem taşımaya başladı. Ve siyasiler, siyasi partiler şimdiden yerel seçim hazırlıklarına başladı.

YEREL SEÇİMDE KİMLER SEÇİLİR? NE YAPILIR: Büyükşehir belediye başkanları, il belediye başkanları, ilçe belediye başkanları, belde belediye başkanları, mahalle ve köy muhtarları ile il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri.. İşte bu kritik görevlere gelecek her yönetici yerel seçimler vasıtasıyla seçilir.  En küçük yönetimden en büyük yönetime kadar binlerce yönetici yerel seçimler sayesinde iş başına gelir. Birkaç kişinin yaşadığı bölgeden yüz binlerce kişinin yaşadığı şehirlere kadar her noktada yönetici seçimi yerel seçimler ile yapılmaktadır.

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