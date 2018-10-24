30'dan fazla ülke FETÖ okullarını kapattı! Sırada hangi ülkeler var?..

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ ile yurt dışında yürütülen mücadele, Irak'taki hükümet kurma çalışmaları ve İsrail ile ilişkilerdeki son duruma ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. 30'dan fazla ülkenin FETÖ okullarını kapattığını belirten Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak konusunda verdiği "kapakları açın" emrini de ilk kez açıkladı.

20 ÜLKEDE MAARİF VAKFI DEVRALDI... 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ ile tüm dünyada mücadele edeceklerini vurguladıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bugüne kadar 30'dan fazla ülke FETÖ okullarını, kuruluş ve derneklerini kapattı. Diğer taraftan 20'ye yakın ülkede de Maarif Vakfımız bu okulları devraldı. Şimdi Afrika'da, Asya'da mutabakat zaptı imzaladığımız ve şu anda üzerinde çalıştığımız ülkeler var. Bu ülkelerde de yine Maarif Vakfının bu okulları devralması söz konusu. Önümüzdeki günlerde Latin Amerika, Afrika ve Güneydoğu Asya bölgesinden de bazı olumlu neticeler alacağız." diye konuştu.

100'DEN FAZLA FETÖ'CÜYÜ GETİRDİK... Çavuşoğlu, yurt dışında faaliyet gösteren FETÖ mensuplarının Türkiye'ye getirilmesinin de önceliklerinden bir tanesi olduğunu vurguladı. Bugüne kadar 100'den fazla değişik ülkelerdeki kişileri Türkiye'ye getirdiklerini ve bundan sonraki süreçte de buna benzer faaliyetleri olacağını anlatan Çavuşoğlu, bu kişilere hiç huzur vermeyeceklerinin, onları yargıya ve hukuka teslim edeceklerinin altını çizdi.

BALKANLARDA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRECEĞİZ... Gelecek süreçte Balkanlar'da da bu konudaki çalışmalarını sürdüreceklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Arnavutluk'ta son derece net bir şekilde FETÖ'nün çok güçlü olduğunu, siyasetin üzerinde de bir nüfuzu olduğunu söyledik, bunu görüyoruz. Kosova da aynı şekilde. Bazı gelişmelerde de bunu gördük. Maarif Vakfı, Arnavutluk'ta çok güzel bir üniversite devraldı ve inşallah yeni bir kampüs kuracağız. Zaten Makedonya'da Uluslararası Balkan Üniversitesinin yeni kampüsü açıldı, son derece güzel. Diğer taraftan Kosova'da da inşallah üniversite kuracağız. Maarif Vakfı okulları açıldı" diye konuştu.

- Irak'taki hükümet kurma çalışmaları

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özel Temsilcisi sıfatıyla Bağdat'a bir ziyaret gerçekleştirdiğini ancak programın yoğunluğu nedeniyle Erbil'i ziyaret etmediğini anımsatan Çavuşoğlu, beklentilerinin seçimlerden sonra Irak'ta güçlü bir hükümetin kurulması ve birleştirici bir yönetimin iş başına gelmesi yönünde olduğunu kaydetti.

IRAK'A 5 MİLYAR DOLAR KREDİ SÖZÜ... Bakan Çavuşoğlu, Bağdat'a yaptığı ziyarette de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temenni ve dileklerini ilettiğine ve özellikle buna vurgu yaptığına dikkati çekerek, oradaki atmosferi gördükten sonra da konuya ilişkin umutlarının arttığını dile getirdi. Çavuşoğlu, "Bu süreçte Irak'ın yeniden inşası, imarı önemli. Biz bu konuda en cömert ülkeyiz. 5 milyar dolar kredi taahhüdünde bulunduk. Firmalarımız yatırım yaparken, ticaret yaparken, projeleri üstlenirken bundan faydalanacaktır." şeklinde konuştu.

ERDOĞAN 'KAPAKLARI AÇIN' DEDİ VE AÇTIK... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ilısu Barajı'nın tüm kapaklarının açık olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, "Irak'ta kardeşlerimiz bu sene sıkıntı çekti. Onlar sıkıntı çekerken, bu sene haziran ayına kadar 'suyu tutmayın' demişlerdi. Ancak biz Irak'taki su sıkıntısı sebebiyle jestlerimize devam ettiriyoruz. Zaten aramızdaki anlayış birliğine uygun bir şekilde her zaman biz suyu bırakıyoruz. Ama ilaveten bu tür talepleri de karşıladık, karşılıyoruz. Bu jestleri de kardeşlerimize yapıyoruz. Fakat su yönetimiyle ilgili de Irak'ta yapmamız gereken çok şey var. Bu konuda da ciddi tecrübemiz var. Çünkü ne kadar su giderse gitsin, bu yöntemlerle, açık kanallarla, neredeyse su heba olup gidiyor. Bu konuda da Irak'a desteğimiz olacaktır." dedi.

İSRAİL İLE İLİŞKİLER... Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisinin merkeze çekilmesinden sonra İsrail'le ilişkilerin eskiye dönmesinin mümkün olup olmadığına değinen Çavuşoğlu, ilişkilerin tamamen normalleşmesinin İsrail'in atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi. "İsrail, maalesef illegal yerleşimlere devam ediyor. Kudüs ile ilgili olumsuz adımlarına devam ediyor." diyen Bakan Çavuşoğlu, "ABD'nin aldığı karar, maalesef İsrail'i bu anlamda cesaretlendirmiştir. Dolayısıyla iki devletli bir çözüme odaklanması gerekiyor. Bu esasen İsrail'in geleceği açısından da önemlidir, bölgenin istikrarı açısından da önemlidir. Bölgede bu sorun çözülmeden kalıcı bir barış olmaz, huzur olmaz. Bunu herkes söylüyor, herkes kabulleniyor. Fakat İsrail de bu pervasızca adımlarını sürdürüyor. Dolayısıyla ilişkilerin tamamen normalleşmesi, İsrail'e bağlıdır. Bizim bu konuda tavrımız gayet nettir. Biz her şartta, İstanbul'daki iki İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde olduğu gibi, yine iki BM Genel Kurulunda ezici çoğunlukla karar aldırdığımız gibi, bu kararların da uygulanmasını takip ediyoruz, takip edeceğiz" ifadelerini kullandı.