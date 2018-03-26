300 öğrenci zehirlendi! Kameralara gösterdiği şey şok edecek

TOKAT'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurdu'nda üç günde 300'e yakın öğrencinin gıdadan zehirlenince öğrenciler protesto eylemi yaptı. Bir kız öğrenci yemeğin içinden çıkan şeyin fotoğrafını gösterdi.

TOKAT'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda üç içerisinde 300'e yakın öğrencinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınmasının ardından yurt önünde eylem yapıldı. Öğrenciler yönetimi istifaya çağırdı. KYK İl Müdürü Fahri Delen, "Şu andaki sayı 300'e yakın ama bazıları 2-3 kez hastaneye gitti" dedi. Yemeklerin kötülüğünden şikayet eden öğrenciler adına bir kız öğrenci, yemeğin içindeki kurdu gösteren fotoğrafı gazetecilerle paylaştı... Twitter

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Taşlıçiftlik mevkisinde bulunan KYK Kız Öğrenci Yurdunda cuma günü 69 öğrenci, baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı. 3 gün içerisinde ise toplam 285 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu. Öğrenciler ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi. Twitter

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O FOTOĞRAFI GÖSTERDİ: KYK yurdunda kalan bir grup öğrenci rahatsızlıkların artmasından dolayı bina önünde eylem yaptı. Öğrenciler 'İşletme istifa" diyerek slogan attı. Bazı öğrenciler ise yemeklerin içerisinden böcek çıktığını iddia etti. Bir kız öğrenci, yurttaki yemek tabağında çektiğini belirttiği bir kurt fotoğrafını gazetecilere gösterdi. Twitter

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