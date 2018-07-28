300 milyon hasta hastalığından habersiz

Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu "Bu insanların yaklaşık yüzde 80'i yani 300 milyonu hastalığından habersiz. Vakıf olarak 'Kayıp Milyonlar' temasıyla hastalık konusunda farkındalığı amaçlıyoruz" dedi.

300 milyon hasta hastalığından habersiz

Dünya üzerinde 300 milyon Hepatit B, 100 milyon ise Hepatit C hastası olduğunu söyleyen Memorial Şişli Hastanesi Gastroenteroloji-Hepatoloji Bölümü ve Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, "Bu insanların yaklaşık yüzde 80'i yani 300 milyonu hastalığından habersiz. Vakıf olarak 'Kayıp Milyonlar' temasıyla hastalık konusunda farkındalığı amaçlıyoruz" dedi.

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300 milyon hasta hastalığından habersiz

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü. Dünya Hepatit Birliği ve Türk Karaciğer Vakfı'nın amacı ise hastalığının farkında olmayan insanların farkındalığını sağlamak. 'Kayıp Milyonlar' temasıyla hastalığa dikkat çektiklerini belirten Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, "Dünyada yaklaşık 300 milyon Hepatit B'li, 100 milyon civarında da Hepatit C'li insan olduğunu biliyoruz. Bunların 4'te 1'i yani 100 milyonu ömürlerinin bir devresinde karaciğer sirozu ve karaciğer kanseri olma riski ile karşı karşıya. O nedenle bu iki virüsün üzerinde daha çok duruyoruz. 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü'nde de farkındalık yaratıp insanları bu konuda bilgilendirip herkesi en azından hayatlarında bir kere kendileri ve aile üyeleri için Hepatit testlerini yaptırmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

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300 milyon hasta hastalığından habersiz

Hepatit mikrobunu taşıyan yaklaşık 400 milyondan 300 milyonun hastalığından habersiz olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu, "İlerde ciddi hastalıklara maruz kalma riskine sahip insanların maalesef yaklaşık yüzde 80'i hastalığından habersiz. 400 milyon Hepatit B ve C hastasının yaklaşık 300 milyonu hastalığından habersiz. Bu da hastalığın özelliği. Bu virüs kronikleştikten sonra 10 ila 50 yıl gibi uzun sürelerde siroza ya da kansere yol açıyor. Bu aradaki dönem ise sessiz bir enfeksiyon olarak geçiyor. Herhangi bir belirtisi olmadığından bizim bu hastalıkları tanımamız ancak onunla ilgili testleri yaptırmakla mümkün" ifadelerini kullandı.

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300 milyon hasta hastalığından habersiz

Her iki virüs için de etkili ilaçların olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çakaloğlu, "Biz bu insanları erken tanı sonrası tedavi edersek hem hastalıklarını yok edip ilerde siroz veya kanser olma riskini ortadan kaldırmış olacağız.Viral hepatitlere karşı koruyucu aşı, etkili ilaçlar, ulaşılabilir tedavi olanakları, etkin sosyal güvenlik sistemimiz ve konuyu çok iyi bilen uzman doktorlarımız var. Eksik olan ise bu konudaki toplumsal farkındalığın az olması. Bunun için de öncelikle riskli gruplar başta olmak üzere herkesin hepatit B ve C tarama testlerinin yapılması, virüs taşıdığı belirlenen kişilerin tedavi programına alınması, ilaç tedavilerine başlanması, ailenin diğer fertlerinin de taranarak virüslere karşı önlem alınması gerekiyor” açıklamasında bulundu.

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