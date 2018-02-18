300 koyun verilecek çiftçi anneye sigorta

300 koyun projesi Tarım Bakanlığı kolları sıvadı ilk durak köyler. 300 damızlık koyun verilecek ailenin annesine devlet tarafından sigorta yapılacak.

Tarım Bakanlığı 300 koyun projesi hakkında yeni bilgiler verdi. Fakıbaba'nın 18 Şubat pazar 300 koyun hakkında verdiği son bilgiye göre 300 koyun dağıtımına önce köylerden başlanacak. 300 koyunun verileceği ailenin annesine sigorta yapılacak. Anne baba kente göçmezse evlet da gitmez diyen Fakıbaba 300 damızlık koyun için kolları sıvadı.

Peki 300 koyun kimlere verilecek, 300 koyun almak için devlete başvuru yapmak gerekiyor mu ve 300 koyun için devlete herhangi bir ücret ödenecek mi soruları is üreticinin aklını karıştırıyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba dev proje ile ilgili son açıklamayı yaptı. 500 bin anaç koyun vermek için yola çıktık diyen Fakıbaba çitçinin içini rahatlatacak yeni bilgiler verdi. 300 damızlık koyun projesi çok yakında başlayacak. 300 koyunun verileceği çiftçiye bir de asgari ücret bağlanacak, hayvanlar veterinere zimmetlenecek. 300 koyunun tüm gideri yem, su devlet tarafından karşılanacak. Bir sene sonra 300 koyunun en az 300 yavrusu olacak. 15 ay sonra çiftçi ve devlet hesaba oturacak. Devletin sağladığı destek ne kadar tuttuysa çıkarılacak.. Ne kadar yavru oldu, 300 tane. Yavruları alıp kalan parayı çiftçiye ödenecek.

TESK'TEN 300 KOYUN PROJESİNE TAM DESTEK: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, nüfusun yalnızca yüzde 7,5’inin köy ve beldelerde yaşadığını belirterek “Uygulama, binlerce ailenin köyüne geri dönmesi için büyük bir avantaj. Köylerin eski canlı günlerine geri dönmesi ile çiftçilik faaliyetleri artacak” dedi.

İŞSİZLİĞE ÇARE OLACAK: Türkiye’de tüketilen yıllık ortalama 1 milyon 200 bin ton etin 300 bin tonunun ithal edildiği bilgisini veren Palandöken, bu proje ile et ithalatının biteceğini, köylerin yeniden canlanacağını ve işsizlik oranının düşeceğini vurguladı. Köy nüfusu azaldıkça bölgesel kalkınma eşitsizliğinin giderilemeyeceğine dikkati çeken Palandöken “Köye dönüş projelerindeki yaş sınırını kaldırmalıyız. İnsanlarımızı köylere teşvik eden projeler bir an önce hayata geçirildiğinde hem hayvancılık hem de tarımsal üretim büyük bir ivme kazanacak” diye konuştu.