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300 koyun son haberler neler son durum dağıtım ne zaman?

300 koyun son haberler neler son durum dağıtım ne zaman?

300 koyun son durum ne, 300 koyun dağıtımı ne zaman Tarım Bakanı Esref Fakıbaba'dan 300 damızlık koyun hakkında son açıklamalar neler? geçtiğimiz günlerde erişime kapanan 300 koyun başvuru sayfasının ardından merası ve ahırı olan çiftçilere dağıtılacak olan 300 koyunlar nisan ayında dağıtıma çıkıyor.

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 08:15 - Güncelleme: 25-03-2018 17:10

300 koyun projesi son durum ne, 300 koyun dağıtımı hakkında son haberler ve gelişmeler haberimizde. 300 damızlık koyun almak için Tarım Bakanlığı'nın başvuru sayfası geçtiğimiz günlerde erişime kapanmış ve 300 koyun almak için gerekli başvurular yapılmıştı. Yeteri kadar merası ya da ahırı olan vatandaşların yararlanabileceği 300 koyun projesi için dağıtımlar nisan ayında başlayacak.

Adıyaman ziyaretinde 300 koyun projesi hakkında sorulara da cevap veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba,"Proje kapsamında koyunların dağıtımına nisan ayında başlamayı planlıyoruz. Ayrıca 1 milyon düve temin projesini de hayata geçireceğiz." dedi.

Adıyaman'da bulunan Fakıbaba, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat ve beraberindekilerle, Vali Nurullah Naci Kalkancı'yı ziyaret etti.

Ziyaret öncesi Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Fakıbaba, burada yaptığı açıklamada, Adıyaman'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Adıyaman'ın, barış ve kardeşlik şehri olduğunu ifade eden Bakan Fakıbaba, "Adıyaman, bölgenin örnek şehirlerinden biridir. Adıyamanlılar'a olan sevgimi herkes çok iyi bilir. Problem yaratan değil, problemleri çözen hükümetin bakanlığı olarak karşınızdayım. Adıyamanlılar ile el ele vererek problemleri çözeceğimize inanıyorum. Çok şükür ki Adıyaman'da büyük problem yok. Ben Adıyamanlılarla gurur duyuyorum. Elimden gelen her türlü desteği vereceğim." diye konuştu.

Vali Kalkancı ise Fakıbaba'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Fakıbaba ve beraberindekiler, daha sonra Adıyaman esnafını ziyaret ederek, onların sorunlarını dinledi. Bu kapsamda bir çay ocağına oturup esnafla birlikte çay içen Fakıbaba, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kalkınma Destekleme Projeleri'ni en yakın zamanda açıklayacaklarını kaydeden Fakıbaba, "Bütün projeleri toplayacağız ve toplanan projeleri değerlendireceğiz. Kırsal kalkınma projeleri kapsamında geçen yıldan beri çok güzel projeler yapılıyor. İnşallah bu yıl da ona start vereceğiz." ifadelerini kullandı.

300 koyun projesine ilişkin bilgeler veren Fakıbaba, "Proje kapsamında koyunların dağıtımına nisan ayında başlamayı planlıyoruz. Ayrıca 1 milyon düve temin projesini de hayata geçireceğiz." dedi.

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