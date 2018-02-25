  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

300 koyun projesinden kimler yararlanacak?

300 koyun projesinden kimler yararlanacak?

Devletin 300 koyun projesinden kimler yararlanacak sorusunu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba yanıtladı. Fakıbaba, "Bir yanlış anlaşılma oldu" dedi projenin detaylarını açıkladı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-02-2018 11:59 - Güncelleme: 25-02-2018 11:59

Tarım Bakanı Fakıbaba, "Bir yanlış anlaşılma oldu" dedi ve 300 koyun projesinden yalnızca merası ve ahırı olan, bu işle uğraşan kişilerin faydalanacağını söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "300 koyun" projesine açıklık getirdi.

Fakıbaba, "Bir yanlış anlaşılma oldu 'sanki herkese dağıtacağız gibi'. Hayvan vereceğimiz çiftçinin merası ve ahırı olacak, aynı zamanda bu işi yapan kişi olacak. 300 koyunluk ahırı vardır ama 100 koyunu var, biz bunu 300'e tamamlayacağız, 50 tane vardır biz bunu da 300'e tamamlayacağız" diye konuştu ve ekledi:

FARKLI BİR ÇALIŞMAMIZ OLACAK: "Emin olun 500 bin anaç koyun 5 yıl sonra 5 milyon ediyor ve bu 500 bin her yıl devam edecek ve bunun yanı sıra 250 bin düve vereceğiz. Bunlar yarın bizim ihtiyacımızı karşılayacak. Et ithal etmemizin esas nedeni ananın azlığıdır, biz anayı nasıl çoğaltırız onun hesaplarını yapıyoruz. TİGEM'le de farklı bir şekilde damızlık konusunda çalışmalarımız olacak"

300 koyun alma şartlarına güncelleme Tarım Bakanlığı son haberi verdi

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 300 koyun projesinden kimler yararlanacak? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR15 YORUM

  • Yusuf korkmaz 25 Şubat 2018 18:06 Maksat et ithalatını bitirmek ve köylerdeki insanların istihdamı ise bu şartlar ikisininde kapsamıyor.şöyleki;300 koyun çok fazla .bakması çok zor.aile başı 30 koyun verin çocuklar bile iki gözü gibi baksın,tecrübe kazansın.aileye sürü sayısını çoğaltma durumuna göre yıllara bölerek destek verilsin.diueceklerki asgari ücret meselesi var!konuda kademeli artırsınlar.bi saçmalıkta yaş sınırı.koyun işi eski toprak diye tabir edilen kesimin işi yani tecrübe işi,derdiniz koyun sayısını artırmak ise yaşlıymış,gençmiş emekliymiş size ne ?bide il ayrımı varsa tam garabet niçin ayırım yapıyosun eti ençok marmara bölgesi tüketmiyormu?koy şartlarını herkes yapsın.ama niyet kötü gibi,sanki y.Zelanda,Avustralya gibi ülkelerden bazı seçilmişlere ithalat izni verilecek,onlarda 50 dolara getirdikleri koyunu gene seçilmiş zümreye 400 dolara verecekler,onlarda doğu bölgesinde 50.000 tllik arazisini 300/400 bin tlye ipotek gösterecek,koyunu devredecek devlette güya o araziye el koyacak.sonuç budur

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
KİMDİR ?
Ahmet Eşref Fakıbaba
AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?

Tarım ve Gıda Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba kimdir, Ahmet Eşref Fakıbaba nereli, eşi Gül Fakıbaba ve çocuklarıyla Ahmet Eşref Fakıbaba'yla ilgili bilinmeyenler... 6 Aralık 1951 tarihinde Birecik'de doğan Ahmet Eşref Fakıbaba T&

DEVAMI »
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro