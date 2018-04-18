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300 koyun başvuru sonucu sayfası TİGEM isim sorgulama-2018

300 koyun başvuru sonucu sayfası TİGEM isim sorgulama-2018

300 koyun başvuru sonuçları açıklandı. TİGEM sayfasında 300 koyun alacak üreticilerin ön başvuru sonuçları yayınlandı. Çiftçiler sonuçlarını TİGEM resmi sayfasından öğrenebilir, ayrıca 300 koyun ön başvuru sonucunda adı olan üreticilerin tam isim listesi bağlı bulunduğu İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine gönderildi. Önemli uyarı, 24 Nisan'a kadar çiftçiler tüm belgelerini eksiksiz hazırlamak zorunda.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 16:00 - Güncelleme: 18-04-2018 16:00

300 koyun başvuru sonuçları açıklandı, 300 koyun alacakların isimleri ne TİGEM sayfasında açıklandı. TİGEM resmi sayfasında 300 koyun için başvuruda bulunan üreticilerin ön başvuru sonuçları açıklandı. Üreticiler tam isim listesini bağlı bulunduğu İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden öğrenebilecek. Ayrıca 300 koyun alacak çitçilere bilgilendirme mesajı ya da maili yollanacak.

Bilgi mesajı gelen üreticiler aşağıdaki belgeleri başvuru yaptığı İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine en geç 24.04.2018 tarihi mesai bitimine kadar eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

300 KOYUN BAŞVURU SONUÇLARI: Kamuoyunda "300 Koyun Projesi" olarak bilinen "Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi" ön değerlendirme sonuçları açıklandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) internet sitesinden yapılan duyuruda, "Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi (300 Koyun) kapsamında TİGEM tarafından yapılan ön değerlendirme sonucunda oluşan listeler üreticilerimizin bağlı bulunduğu İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine gönderilmiştir" denildi.

Ayrıca söz konusu listede ismi yer alan üreticilerin e-posta adreslerine ve telefonlarına bilgi mesajlarının da iletildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bilgi mesajı gelen üreticilerimizin, aşağıdaki belgeleri başvuru yaptığı İl/İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine en geç 24.04.2018 tarihi mesai bitimine kadar eksiksiz olarak teslim etmeleri gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

TİGEM tarafından başvuru sahiplerinden en geç 24 Nisan 2018 tarihine kadar istenen belgeler şöyle:

1- Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi Başvuru Dilekçesi,

2- Nüfus cüzdanı örneği,

3- Varsa Tarım ve hayvancılıkla ilgili mesleki eğitim veren ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarından mezun olduğuna dair anlar için diploma sureti,

4- Varsa hayvan yetiştiriciliği konularında almış olduğu kurs bitirme belgesi,

5- Şehit yakını (anne-baba-eş-kardeş-çocuk) ve gazi ise onaylı belge,

6- Kredi sözleşmesin imzalanma tarihi itibariyle ile mülkiyeti başkasına ait veya Üretici/Üreticilerin hissesi bulunan işletmeye ilişkin diğer hissedarlardan kredi vadesi sonuna kadar Proje kapsamında kullanılacağına dair noter onaylı muvafakatnameyi,

7- Proje kapsamındaki faaliyetlerle ilgili olarak kiralanan barınak/mera/otlak/yem bitkisi üretim alanları ile ilgili olarak yapılan en az yedi yıllık kredi vadesi ile uyumlu kira sözleşmesi,

8- Kiralık ve hisseli araziler/barınaklar ile ilgili tapu kayıtları

9- Sözleşme imzalanacak Üretici/Üreticiler ait İşletme Tescil Belgesi (İl/ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden alınacak)

10- Sözleşme imzalanacak Üretici/Üreticiler ait İşletme Kapasite Raporu (İl/ilçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden alınacak).

Kurum'dan yapılan açıklamada, "Değerlendirme, teslim edilen belgeler üzerinden yapılarak sonuçlandırılacak ve değerlendirme sonuçları TİGEM internet sitesinde yayınlanacaktır" denildi.

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