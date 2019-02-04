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300 kişi bir anda hastanelik oldu ekipler alarma geçti

300 kişi bir anda hastanelik oldu ekipler alarma geçti

BURDUR'un Bucak ilçesinde hafta sonu 300'e yakın kişi mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurdu. Zehirlenmenin nedeni ise 48 saat sonra belli olacak.

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Eklenme Tarihi: 04-02-2019 16:10 - Güncelleme: 04-02-2019 16:10

BURDUR'un Bucak ilçesinde Devlet Hastanesi'ne çoğunluğu mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle 300'e yakın kişi başvurdu. Hastaneye gelenlerin tamamı ayakta yapılan tedaviden sonra taburcu edildi.

İçme suyundan kaynaklı bir rahatsızlık ya da salgın olabileceği ihtimali üzerine, Bucak Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, ilçenin çeşitli mahallelerindeki evlerden alınan içme suyu numuneleri incelenmek üzere Burdur Sağlık Müdürlüğü'ne gönderildi.

SU DEPOLARI BOŞALTILACAK
İlçedeki tüm içme suyu depoları ve şebekelerdeki suların tahliye edilerek şok klorlama çalışması yapılması kararlaştırıldı. Tedbir amaçlı içme suyu şebekeleri ve su depoları boşaltılacağı için kısa süreliğine içme sularında kesinti yaşanacağı kaydedildi.

48 SAAT SONRA BELLİ OLACAK
Bucak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yalçın Sezgin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Tedbir amaçlı ilçenin sularını kestik, şok klorlama yapıyoruz. Çeşitli mahallelerden numuneler alındı. 48 saat sonra belli olacak. Yaklaşık 45 bin insanın yaşadığı bir şehirde 300 kişinin hastaneye müracaatını hemen suya bağlamamız mümkün değil. Su kesintisi ve klorlama tedbir amaçlı."

OKULLARDA DA SULAR KESİLDİ
Yalçın Sezgin, rahatsızlığın içme suyundan kaynaklanma ihtimaline karşı da tedbir amacıyla okullarda su kesintisi uygulandığını kaydetti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Enteresan 04 Şubat 2019 17:06 Hdp belediyesimi orası acaba? Hem belediye bşk hem kaymakam olunca??

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