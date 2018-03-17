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'300 binden fazla Suriyeli bebek dünyaya geldi'

'300 binden fazla Suriyeli bebek dünyaya geldi'

AFAD Başkanı Güllüoğlu, "Türkiye'de, Suriye krizi başladığı günden bu yana 300 binden fazla Suriyeli bebek dünyaya geldi. Bu birçok şehrimizin nüfusundan daha fazla. Suriyeliler keyfi sebeplerle değil, savaştan kaçarak Türkiye'ye geldi." dedi.

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Eklenme Tarihi: 17-03-2018 20:53 - Güncelleme: 17-03-2018 20:53

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, AFAD öncülüğünde Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Dünyaya Uzanan Yardım Eli" konferansında, AFAD'ın dünyanın birçok coğrafyasında görev yaptığını söyledi.

AFAD'ın 2009 yılında kurulduğunu dile getiren Mehmet Güllüoğlu, temel görev alanının da Türkiye'deki afetler olduğunu belirtti.

Güllüoğlu, Türkiye'de en fazla görülen afetin deprem olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, Avrupa'daki deprem haritasına baktığımızda depremin en yıkıcı etkisine sahip ve fay hatlarının bulunduğu bir ülke. Ancak afet olduğu anda müdahaleyi yapabilecek ekiplerimiz var. Bunların kalitesi ve standartları da giderek artıyor." diye konuştu.

Türkiye'de 300 binden fazla Suriyeli bebek doğdu

AFAD'ın yürüttüğü insani yardım faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Mehmet Güllüoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de, Suriye krizi başladığı günden bu yana 300 binden fazla Suriyeli bebek dünyaya geldi. Bu birçok şehrimizin nüfusundan daha fazla. Suriyeliler keyfi sebeplerle değil, savaştan kaçarak Türkiye'ye geldi. Savaş, parçalanmış ceset, tüm altyapının yıkılması ve ailelerin parçalanmasıdır. Allah savaşın hiçbir türünü kimseye yaşatmasın."

Toplamda 3,5 milyondan fazla Suriyeli Türkiye'de yaşıyor"

Güllüoğlu, AFAD'ın Suriye konusunda vazifelendirildiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 10 ilimizde bulunan 21 kampımızda çoğunluğu Suriyeli olmak üzere 230 bin sığınmacı var. Toplamda da 3,5 milyondan fazla Suriyeli de yine Türkiye'de yaşıyor. Kampların kurulması, oradaki hizmetlerin koordine edilmesi, daha sonra da kamp dışındaki sağlık ve eğitim hizmetlerinden düne kadar AFAD sorumluydu. Ancak bu konuların koordinesi Göç İdaresi'ne verildi."

Dünyadaki kriz bölgelerinde AFAD'ın görevlendirildiğini aktaran Mehmet Güllüoğlu, bu kapsamda 5-6 yıl içerisinde onlarca ülkede faaliyet gösterdiklerini hatırlattı.

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