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300 bin tl ödülle aranıyorlardı! Fransa'ya iltica ettiler

300 bin tl ödülle aranıyorlardı! Fransa'ya iltica ettiler

İçişleri Bakanlığı’nın yakalanmasına yardım edecek kişiye 300 bin lira para ödülü verileceğini açıkladığı iki Grup Yorum üyesi Selma ve İnan Altın çifti, Fransa’ya iltica etti.

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Eklenme Tarihi: 14-07-2018 17:06 - Güncelleme: 14-07-2018 17:07

2017 yılından beri kaçak durumunda bulunan Grup Yorum'un iki üyesi Selma ve İnan Altın çiftinin adları DHKP-C’ye üye oldukları iddiasıyla terörden arananlar listesinde bulunuyor. İçişleri Bakanlığı’nın yakalanmalarına yardım edecek kişiye 300 bin lira para ödülü verileceğini açıkladığı Selma ve İnan Altın, Fransa’ya iltica etti.

Euronews'in haberine göre, Grup Yorum'un üyeleri Selma ve İnan Altın Fransa’dan sığınma talebinde bulunduklarını açıkladı. Altın çifti, Fransa’ya neden ve ne zaman iltica ettikleriyle ilgili ayrıntılı bilgileri bugün (14 Temmuz) Paris’te düzenleyecekleri basın toplantısıyla duyuracaklarını söyledi.

ÇİFTİN YAKALANMASINA YARDIMCI OLANA 300 BİN LİRA
2017 yılından beri "kaçak" durumunda olan sanatçıların adı DHKP-C’ye üye oldukları gerekçesiyle terörden arananlar listesinde bulunuyor. İçişleri Bakanlığı Altın çiftinin yakalanmasına yardımcı olacak kişilere 300 bin TL para ödülü verileceğini açıklamıştı.

18 kişiden oluşan grubun 11 üyesi şu an Türkiye’de hapiste. Altın çifti ile birlikte grubun altı üyesi kaçak durumunda aranıyor. Bir Grup Yorum üyesi ise bir süre hapiste kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 14 Temmuz 2018 17:36 para yeterli gelmiyor kimseye, ben 3milyondan aşağı yer tarif etmem işine gelirse :))

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