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300 bin TL ödülle aranan terörist teslim oldu!

300 bin TL ödülle aranan terörist teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesinde 300 bin lira ödüllü Gri listede aranan Rıdvan Ertaş isimli terörist, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Kara Hudut Kapısına gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu

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Eklenme Tarihi: 16-01-2019 10:02 - Güncelleme: 16-01-2019 10:02

ŞIRNAK Valiliğinden yapılan açıklamada terör örgütü PKK'dan çözülmelerin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alanında ve çatışma bölgelerinde bulunan şahısların deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Diyarbakır ilinden PKK/KCK silahlı terör örgütüne katılım yapan, Irak kırsalında silahlı faaliyet yürüten ve terör arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle Gri listede bulunan Rıdvan Ertaş isimli terörist 15 Ocak 2019 tarihinde Habur Kara Hudut Kapısına gelerek teslim olmuştur" denildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • baba 16 Ocak 2019 10:28 300 bin lira verecekler diye teslim olmuştur kesin.

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