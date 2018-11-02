İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İç Güvenlik Operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesi Türeli köyü kırsalında 1 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, "Baran-Amed-Kino" kod adlı İlyas Karakoç olduğu tespit edildi.
Açıklamada, Karakoç'un "Terörden Arananlar Listesi"nde 300 bin lira ödülle "gri" kategoride yer aldığı bildirildi.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN 300 bin lira ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER