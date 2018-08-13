30 yıldır böyle yaşıyor! Kimse ikna edemedi..

18 çocuğum var. Bana bir şey olsaydı çocuklarımı kim büyütecekti. Ben 30 yıl önce guatrın büyümesi üzerinde hastaneye başvurdum, doktorlar ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Çevrede ameliyatta boynumda bulunan ses tellerime zarar gelebileceği ve hatta boynumdaki damarlardan birinin kesilmesi durumunda ölebileceğimi söyleyenler oldu. Bende bana bir şey olmasından korktuğum için ameliyat olmayı kabul etmedim" dedi.

