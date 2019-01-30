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30 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

30 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

Şans Topu her hafta Çarşamba akşamları Milli Piyango çekiliş heyeti ve noter huzurunda açıklandı. Geçen hafta devir eden Şans Topu sonuçları ise araştırılmaya başlandı. İşte MPİ 23 Ocak 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları...

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 19:16 - Güncelleme: 30-01-2019 21:33

30 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları bu akşam saat 21.15’te açıklanacak.. Şans Topu çekilişinde geçtiğimiz hafta 5+1 bilen 1 kişi 1.358.898,40 TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmuştu.

30 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU 

30 Ocak Şans Topu çekiliş sonuçları saat 21.15'te açıklandı:

2, 9, 11, 19, 31 + 11

23 OCAK ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARINDA NE OLMUŞTU

Şanslı numaralar: 01 10 18 29 30 +10


Şans Topu oyunu nedir?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu nasıl oynanır? sonuçları nasıl kontrol edilir? Şans Topu kazandığını nasıl anlarsın? 

Bildiğiniz gibi Şans Topu 34 rakam içinden 5 tane rakamı ve 14 rakam içinden 1 rakamı bulma üzerine dayalı bir oyundur. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenir ve her çarşamba günü yapılan çekilişte 6 rakam tespit edilir ve 34+14 sayı içerisinden 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1 ve 1+1 bilenlere ikramiye verilir.

Şans Topu Nasıl Oynanır?
Şans Topu Milli Piyango İdaresi bayilerinden kupon doldurarak veya otomatik olarak oynanır. Otomatik oyunda bayiye bu istek belirtilir ve makine tarafından rasgele sayılar seçilerek kupon oynanır ve bilet çıktısı müşteriye verilir.

Kupon doldurarak oynanmak istenirse 1’den 34’e kadar ve 1’den 14’e kadar rakamların bulunduğu beş kolondan oluşan kupon kaç kolon istenirse o kadar adet doldurularak oynanır. Bir kuponda beş kolon bulunur.

Şans Topu kolonunda 1’den 34’e kadar ve 1’den 14’e kadar bulunan rakamlardan toplam 6 tanesi işaretlenmek suretiyle oyun oynanır. 1-34 arası 5 rakam ve 1-14 arası 1 rakam işaretlenir. Oynanması istenen kolon kadar toplam 6 rakam işaretlenmek suretiyle devam edilir. Şans Topu kolon bedeli 1 TL’dir. Tam kupon oynanmak istenirse bir kuponda beş kolon olduğundan bir kupon bedeli 5 TL tutmaktadır. Kupon bayiye teslim edildiğinde, bayi tarafından verilen bilet çıktısı çekiliş sonuçlarının kontrol edilmesi ve isabet etmesi durumunda ikramiyenin alınabilmesi için saklanmalıdır.

Şans Topu Nasıl Kontrol Edilir?
Şans Topu çekilişi çarşamba günü yapılır. Çarşamba günü 21:00 ile 21:30 arasında çekilişi yapılıp resmi sonuçlar en geç 21:30’da yayınlanır.

Şans Topu resmi sonuçlarında çıkan 6 rakamı Lotom.net üzerinden öğrendikten sonra oynamış olduğumuz sayıların bulunduğu bilet çıktısından sayıların kontrol edilmesine geçilir. Her kolonda oynamış olduğumuz 6 adet numaranın sonuçlarda çıkan 6 numara arasında bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

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