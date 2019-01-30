  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGebze'deki yeni yaşamınız Emlak Konut Güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

30 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

30 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Her hafta Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Sayısal Loto'da haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Türkiye'nin dört bir yanında milyonlarca vatandaşın şansını denediği Sayısal Loto saat 21:30'da gerçekleştirilecek.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 30-01-2019 19:38 - Güncelleme: 30-01-2019 19:38

Her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde geçtiğimiz Cumartesi günü büyük  ikramiye bilen çıkmamış ve 1. devir olmuştu. Zengin olma umuduyla kuponları oynayan vatandaşlar sabırsızlıkla Sayısal Loto sonuçları için ne zaman açıklanacağını bekliyor. MPİ tarafından düzenlenen Sayısal Loto sonuçları hakkında merak edilen son bilgiler haberimizin içerisinde yer alıyor.

3O OCAK SAYISAL LOTO SONUÇLARI 

Çarşamba ve Cumartesi akşamları gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi için geri sayım başladı. Sayısal Loto çekilişi bu akşam 21.30'da http://www.mpi.gov.tr adresinde ve çekiliin hemen arkasından haberimizde.

26 OCAK 2019 SAYISAL LOTO SONUÇLARININ SON ÇEKİLİŞİNDE NE OLMUŞTU: Sayısal Loto'da haftanın son çekilişinde saat 21:15'te gerçekleşen 1187'nci çekiliş sonucunda  şanslı numaralar ise şunlar olmuştu;

13 -19 - 32 - 42 - 47 - 48

23 OCAK SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE OLMUŞTU?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları saat 21.45’te belli oldu. İşte haftanın şanslı numaraları:

14, 15, 18, 34, 38, 45 

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sayısal Loto çekilişleri her hafta Milli Piyango tarafından her Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılıyor. Çekiliş sonuçları ise aynı günün akşamı saat 21.30'dan sonra ilan edilir. 

İKRAMİYE İÇİN DİKKAT


Sayısal loto ikramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyenin ödenmesi çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar. Haliyle ikramiye ödenmez. 

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?


Sayısal Loto nasıl oynanır sorusunun cevabı basittir. Kendiniz numaraları seçip işaretleyebileceğiniz gibi oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyleyip otomotik olarak da doldurtabilirsiniz. 
Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istediğinizde, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız.

SAYISAL LOTO'DA EN ÇOK KAZANDIRAN RAKAMLAR

Sayısal Loto kuponu dolduracak olanlar için bugüne kadar en çok çıkan rakamların istatistik bilgilerini derledik. Bugüne kadar yapılan çekilişlerde en çok çıkan 6 rakam şöyle;

38 rakamı 135 defa çıktı.
18 sayısı 134 defa çıktı
21 rakamı 134 defa çıktı
36 rakamı 129 defa çıktı
1 rakamı 128 defa çıktı
17 rakamı 126 defa çıktı. 

SAYISAL LOTO FİYATI?

Sayısal Loto’nun kolon bedeli 75 kuruştur. Birden fazla kolon işaretlendiği takdirde her kolon için 75 kuruş ekstra para alınır. Sayısal Loto'daki 6 kolonu da doldurursanız bilet fiyatı toplam 4 lira 50 kuruş tutuyor.

 

 

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN 30 Ocak 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro