30 Ocak 2018 reyting sonuçları Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz devri kapandı

30 Ocak 2018 reyting sonuçları Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz devri kapandı

Televizyonlarda salı akşamları adeta kıyasıya bir savaş var. Star TV ekranlarında yeni başlayana ancak izleyiciyi kendine bağlayan Ufak Tefek Cinayetler, ATV'de klasik haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, FOX TV'de bir kadının hayatta kalma ve yalanlarla mücadelesini anlatan Kadın yarışıyorlar. Bu yarışa TRT 1'in dün akşam başlayan Alija dizisi de eklendi. Peki reytinglerde neler oldu? Peki 30 Ocak 2018 Salı akşamı reytinglerinde kim galip geldi? İşte 30 Ocak 2018 reyting sonuçları...

18
30 Ocak 2018 reyting sonuçları Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz devri kapandı

Kadın Total'in, Ufak Tefek Cinayetler AB ve ABC1'nin zivesinde... Listenin geri kalanında durum ne? Dün kim daha çok izlendi, kim daha çok konuşuldu? Beraber bakalım! Atv'nin üç sezondur severek izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Total'de ikinci AB'de beşinci ve ABC1'de üçüncü olarak akşamı tamamladı.

28
30 Ocak 2018 reyting sonuçları Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz devri kapandı

Trt 1'in dün ilk bölümüyle ekrana gelen dizisi Alija, Total'de kırk beşinci AB'de on altıncı ve ABC1'de yirmi yedinci oldu. Show TV'de yerli filmlerin yayınlandığı akşamda, Kanal D'de Kızlarım İçin sessiz sedasız veda etti. Kanal D'nin final yapacak olan dizisi Kızlarım İçin ise dün akşam Total'de otuz yedinci olurken, AB'de elli birinci ve ABC1'de kırk sekizinci oldu.

38
30 Ocak 2018 reyting sonuçları Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz devri kapandı

Sosyal medya ise Ufak Tefek Cinayetler'i ve yeni dizi Alija'yı konuştu.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat