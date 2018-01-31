30 Ocak 2018 reyting sonuçları Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz devri kapandı

Trt 1'in dün ilk bölümüyle ekrana gelen dizisi Alija, Total'de kırk beşinci AB'de on altıncı ve ABC1'de yirmi yedinci oldu. Show TV'de yerli filmlerin yayınlandığı akşamda, Kanal D'de Kızlarım İçin sessiz sedasız veda etti. Kanal D'nin final yapacak olan dizisi Kızlarım İçin ise dün akşam Total'de otuz yedinci olurken, AB'de elli birinci ve ABC1'de kırk sekizinci oldu.