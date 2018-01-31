30 Ocak 2018 reyting sonuçları Eşkıya DünyayaHükümdar Olmaz devri kapandı

Televizyonlarda salı akşamları adeta kıyasıya bir savaş var. Star TV ekranlarında yeni başlayana ancak izleyiciyi kendine bağlayan Ufak Tefek Cinayetler, ATV'de klasik haline gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, FOX TV'de bir kadının hayatta kalma ve yalanlarla mücadelesini anlatan Kadın yarışıyorlar. Bu yarışa TRT 1'in dün akşam başlayan Alija dizisi de eklendi. Peki reytinglerde neler oldu? Peki 30 Ocak 2018 Salı akşamı reytinglerinde kim galip geldi? İşte 30 Ocak 2018 reyting sonuçları...
Kadın Total'in, Ufak Tefek Cinayetler AB ve ABC1'nin zivesinde... Listenin geri kalanında durum ne? Dün kim daha çok izlendi, kim daha çok konuşuldu? Beraber bakalım! Atv'nin üç sezondur severek izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Total'de ikinci AB'de beşinci ve ABC1'de üçüncü olarak akşamı tamamladı.
Trt 1'in dün ilk bölümüyle ekrana gelen dizisi Alija, Total'de kırk beşinci AB'de on altıncı ve ABC1'de yirmi yedinci oldu. Show TV'de yerli filmlerin yayınlandığı akşamda, Kanal D'de Kızlarım İçin sessiz sedasız veda etti. Kanal D'nin final yapacak olan dizisi Kızlarım İçin ise dün akşam Total'de otuz yedinci olurken, AB'de elli birinci ve ABC1'de kırk sekizinci oldu.
Sosyal medya ise Ufak Tefek Cinayetler'i ve yeni dizi Alija'yı konuştu.
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