30 Nisan ne kandili-2018 dini günler takvimi

30 Nisan ne kandili, Nisan ayında kaç kandil var, 2018 kandil günleri neler haberimizde. Berat Kandili amel defterinin yazıldığı gece olarak bilinir ve Berat Kandili 30 Nisan Pazartesi günü kutlanacak. Peki berat ne demek, berat gecesi faziletleri, namazı ve duası nasıldır?

Berat Kandili, günahlarınızdan kurtulmak ve yeni bir sayfa açmak bakımından önemli ve kıymetli bir gece. Bu sene Berat Kandili 30 Nisan pazartesi gecesine denk geldi. Peki Berat Kandili'nde nasıl ibadet edilmeli namazı ve duası nasıldır? Sizler için Berat kandili hakkında bilmeniz gerekenleri derledik.

Her sene, Şaban ayının on beşinci gecesi Berat gecesidir. O senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, kısmetler, yani her şey Levh-i mahfuzda Berat kandili gecesinde yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi. Çünkü Berat Kandili amelimizin belirlendiği gecedir.

BERAT KANDİLİ FAZİLETİ

Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır; -Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. -Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır. -Bu gece herkesin rızkı tertip olunur. -Bu gece herkesin amelleri Allahü teâlâya arz olunur.

Berat Kandili önemi sebebiyle tüm İslam aleminde dualarla ve namazlarla idrak edilir, bu kandil gecesinde kılınan iki tür namaz vardır. Berat Kandili namazına nasıl niyet edilir, hangi vakitte kılmak gerekir, İhlas ve Fatiha ile namaz nasıl kılınır internethaber.com sitesi sizin için derledi.

BERAT KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT

Berat Kandili Gecesinde kılınan 100 rekatlık namaz var, İslam alimlerine göre Berat Gecesi'nde kaza namazı borcu varsa iki rekât kaza namazı kılmanın sevabı, ömür boyu kılınacak nâfile namazların sevabından fazladır.

Eğer farz namaz borcu yoksa, isteyen nâfile namaz kılabilir. Berat gecesinde kılınacak namaza Salat-ül-hayr yani Hayır Namazı denir. Bu namaz yüz rekâttır. Her rekâtta Fatiha sûresinden sonra on defa İhlâs sûresi okunarak kılınır.

BERAT NAMAZINDAN SONRA YAPILMASI GEREKENLER

Allâhü Teâlâ'nın "Hû" ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11'dir. Resûlullâh Efendimiz'in isimlerinden "Tâhâ"nın ebced hesabıyla değeri 14 olduğu için aşağıdaki 11 şey 14 kere okunur.

Bunlar;

1.İstiğfar:

2.Salevat-ı Şerife (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

3.Fatiha-i Şerife

4.Ayet'ül-Kürsî

5.Tevbe Sûresinin son 2 ayeti besmele ile. (Lekad câeküm)

6. 14 kere Yâsîn, Yâsîn … dedikten sonra 1 Yâsîn-i Şerîf.(Yâsîn-i Şerîf'te 7 zahiri, 7 batini "Mübîn" vardır. Böylece o da 14 olur.)

7.İhlas-ı Şerif

8.Felak Sûresi

9.Nâs Sûresi

10. "Sübhânallâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyi'l- azîm." duası 14 kere.

11.Salevat-ı Şerife 14 kere okunur ve dua edilir.(Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed). Salat-ı Münciye okumak daha efdaldir.