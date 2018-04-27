30 Nisan liseler tatil mi MEB pazartesi tatil açıklaması

Pazartesi günü liseler atil mi, yarım gün mü olacak aramaları son günlerde iyice arttı. Öğrencilerin kafaları karışık. Bilindiği gibi 1 Mayıs İşçi Bayramı ülkmemizdeki resmi tatil günlerinden biri ve o gün okullar, bankalar, PTT şubeleri ve üniversiteler kapalı, tatil oluyor. Peki pazartesi günü liseler tatil olur mu, 1 Mayıs tatili haftasonu ile birlikte 4 güne çıkar mı? Resmi kaynaklardan henüz bir açıklama gelmedi. Gelişmeleri buradan sizlere aktaracağız.

LİSELER VE ÜNİVERSİTELER1 MAYIS'TA TATİL Mİ: 1 Mayıs tatil mi sorusu, eğitim hayatına lise ve üniversitelerde devam eden öğrencilerin de merakla araştırdığı bir soru olarak gündeme geldi. 1 Mayıs İşçi Bayramı tüm Türkiye genelinde resmi bir tatil olduğu için 1 Mayıs günü, birçok kamu kurumu gibi lise ve üniversiteler de eğitim faaliyetlerine 1 günlük ara verecek.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ: Dünya üzerindeki pek çok ülkede, resmi tatil olarak kabul edilen 1 Mayıs geçtiğimiz yıllarda ülkemizde de resmi tatil olarak kutlanmış ve tatil yapılmıştı. Vatandaşlar şimdi ise 1 Mayıs'ın 2018 yılında tatil olup olmadığını merakla araştırıyor. Bu yıl da her yıl olduğu gibi 1 Mayıs 2018 tarihinde resmi tatil uygulaması geçerli olacak ve 1 Mayıs Salı günü okullar tatil olacak, kamu işçileri resmi tatil yapacak. Aynı zamanda özel sektörde de 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda şirketin isteğine göre tatil yapılmaktadır.

1 MAYIS NEDEN KUTLANIYOR ÖNEMİ NE: İlk kez 1856’da Avustralya’nın Melbourne kentinde taş ve inşaat işçileri, günde sekiz saatlik iş günü için Melbourne Üniversitesi’nden Parlamento Evi’ne kadar bir yürüyüş düzenlediler.

1 Mayıs 1886’da Amerika İşçi Sendikaları Konfederasyonu önderliğinde işçiler günde 12 saat, haftada 6 gün olan çalışma takvimine karşı, günlük 8 saatlik çalışma talebiyle iş bıraktılar. Şikago’da yapılan gösterilere yarım milyon işçi katıldı. Luizvil’de (Kentaki) 6 binden fazla siyah ve beyaz işçi, birlikte yürüdü. O dönemde Luizvil’deki parklar, siyahlara kapalıydı. İşçiler, sokaklarda yürüdükten sonra hep birlikte Ulusal Park’a girdi. Her eyalet ve kentte, siyah ve beyaz işçilerin birlikte yaptığı gösteriler, gazeteler tarafından, ‘Böylece ön yargı duvarı yıkılmış oldu’ şeklinde yorumlanmıştı.

Bu gösteriler 1 Mayıs’ı izleyen günlerde tüm harareti ile devam etti ve 4 Mayıs’ta kanlı Haymarket Olayı’na yol açtı.

Uygulanan yasal baskılarla bu gösterinin tekrarlanması engellendi. 14 Temmuz-21 Temmuz 1889’da toplanan İkinci Enternasyonal’de Fransız bir işçi temsilcisinin önerisiyle 1 Mayıs gününün tüm dünyada “Birlik, mücadele ve dayanışma günü ” olarak kutlanmasına karar verildi. Böylece ikinci gösteri 1890 yılında yapılabildi.

Zamanla 8 saatlik işgünü birçok ülkede resmen kabul edildi. 1 Mayıs böylece işçilerin birlik ve dayanışmasını yansıtan bir bayram niteliğini kazandı. Günümüzde sosyalist ülkelerde (Çin Halk Cumhuriyeti, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Laos, Küba, Venezuela, Nepal, Bolivya) ve daha birçok ülkede tatil günü olan 1 Mayıs’ı işçiler büyük kitle gösterileriyle kutlar; bazı ülkelerde 1 Mayıs siyasal bir eylem biçimini de alır.