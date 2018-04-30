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30 Nisan 2018 On Numara çekiliş sonuçları

30 Nisan 2018 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara, ne zaman saat kaçta çekilecek? 820'nci çekilişte (geçen hafta) büyük ikramiye 3 ile (Aydın, Efeler ilçesi, İzmir, Bayındır ilçesi, Sakarya, Adapazı İlçesi) gitti; büyük ikramiye kişi başı 104 bin 420 lira 55 kuruş olarak Milli Piyango idaresi tarafından açıklandı. Milli Piyango verileri on numara sonuçları açıklanır açıklanmaz haber içeriğinde olacak.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 20:00 - Güncelleme: 30-04-2018 20:00

821'inci On Numara çekilişi, saat kaçta çekilecek? On Numara sonuçları 30 Nisan akşamı itibarıyla belli oluyor. MPİ tarafından her hafta pazartesi günü gerçekleştirilen 10 Numara ne zaman, saat kaçta çekiliyor? sorusunun cevabı burada. İşte 30 Nisan’a dair bilinmesi gerekenler…

Milli Piyango tarafından her Pazartesi çekilen şans oyunu, 30 Nisan 2018 saat 21:15’te başlıyor, 21:21’de numaralar açıklanıyor. Numaraların açıklanmasından 15 dakika sonra büyük ikramiye verileri kurumun sayfasında yayınlanıyor

GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Büyük ikramiye 3 ile (Aydın, İzmir, Sakarya) çıktı, ikramiye tutarı 104.420,55 TL. 9 bilen 83 kişi, 2 bin 516 lira 40 kuruş kazandı. 8 bilen bin 576 kişi, 132 lira 50 kuruş kazanırken, 7 bilen 16 bin 622 kişi, 132 lira 50 kuruş, 6 bilen 101 bin 863 kişi, 4 lira 10 kuruş, hiç bilmeyen 168 bin 250 kişi 3 lira 20 kuruş kazandı.

EN ÇOK - EN AZ ÇIKAN SAYILAR

En çok çıkan 10 sayı: 26 sayısı 257 kez çıkarken, 35 sayısı 255 kez çıktı! 3 sayısı, 247 kez çıkarken, 12 sayısı 244 kez çıktı. 50 sayısı 244, ve 62 sayısı 253 kez şans oyununda çıktı.

En az çıkan 10 sayı: 29, 31 210 kez çıkarken, 70 sayısı 2019 kez çıktı. 6, 9, 11, 13 sayıları 208 kez, 67, 80 sayıları 207 kez çıktı. 20 sayısı 204 kez, 55 sayısı 201 kez çıktı.

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