30 Mart reyting sonuçları Arkak Sokaklar İstanbul'lu Gelin ve Survivor...

30 Mart Cuma Günü Reyting Sonuçları ne oldu ? Arkak Sokaklar, Survivor, Aşk ve Mavi, İstanbul'lu Gelin, Payitaht Abdülhamid ve Şevkat Yerimdar gibi yapımların yarıştığı reytinglerde kim galip geldi ? İşte 30 Mart Cuma Günü Reyting Sonuçları.

30 Mart Cuma Günü reyting mücadelesinin galibi belli oldu. Arka Sokaklar, Survivor, Aşk ve Mavi, İstanbul'lu Gelin ve Şevkat Yerimdar gibi birbirinden iddialı yapımların yarıştığı reyting mücadelesinde zirvenin sahibi yine değişmedi. FOX'ta yayınlanan Şevkat Yerimdar'ın sezon finali reytinglerde istenen başarıyı gösteremedi ve reyting sıralamasındaki düşüsüne devam etti. Şevkat Yerimdar 30 Mart reytin sonuçlarında Total'de 8. sırada yer aldı. Twitter

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Öte yandan Star TV ekranlarında yayınlanan İstanbullu Gelin ise reytinglerde zirveye yerleşemese de hatırı sayılır bir izlenme oranı yakaladı. Totalde 5.98 rayting, 13.34 share ile 4. sırada yer alan İstanbullu gelin AB grubunda ise 9.17 rayting, 20.97 share oranıyla zirvede yer aldı. ABC1 grubunda da zirvenin sahibi 8 reyting 17.48 share oranıyla yine İstanbullu Gelin oldu. Twitter

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ATV ekranlarında yayınlanan Aşk ve Mavi'de 30 Mart reyting sonuçlarında zirvenin sahibi olamadı. Totalde 6.05 reyting, 13.63 share oranıyla 3. sıraya yerleşen Aşk ve Mavi AB grubunda ise 3.11 reyting, 7.18 share oranıyla 11. sırada yer aldı. ABC1 grubunda da 4.69 reytin, 10.24 share ile 7 sırada yer aldı Twitter

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